США можуть поновити військову допомогу Україні після виборів до Конгресу, - Reuters

Якщо демократи візьмуть гору, проросійський ухил Вашингтона буде підірвано.

У разі перемоги Демократичної партії на проміжних виборах до Конгресу США 3 листопада, зовнішня політика Вашингтона може кардинально змінитися, зокрема і щодо України. Про це пише Reuters.

За оцінками позапартійних аналітиків, демократи мають хороші шанси здобути більшість у Палаті представників і, можливо, у Сенаті. Це дозволило б їм отримати частину влади у Вашингтоні після двох років контролю республіканців.

Демократи звинувачують республіканців у тому, що вони дозволили адміністрації Трампа фактично самостійно ухвалювати рішення про початок війни та розподіл бюджетних коштів, хоча Конституція США закріплює відповідні повноваження за Конгресом.

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Якщо демократи візьмуть Конгрес під свій контроль, за даними Reuters, політика США може змінитися за чотирма ключовими напрямками.

Перший напрям – обмеження війни з Іраном. Трамп розпочав бойові дії 28 лютого без попереднього схвалення Конгресу. Демократи неодноразово виступали за припинення війни, якщо президент не отримає дозволу законодавців. Контролюючи хоча б одну з двох палат парламенту, вони могли б скоротити оборонні витрати та вимагати публічних звітів посадовців адміністрації.

Другий напрям – відновлення підтримки України. Трамп значною мірою зупинив пряму американську фінансову та військову допомогу Києву. Водночас його рішення послабити санкції проти російських енергоресурсів викликали невдоволення навіть серед частини республіканців.

"Це могло б дозволити їм схвалити нову допомогу Україні, яка, ймовірно, отримала б необхідну більшість у дві третини голосів для подолання вето Трампа", – йдеться у публікації.

Третій напрям – перегляд допомоги Ізраїлю. Підтримка цієї країни серед демократів знизилася через війну в Газі, загибель десятків тисяч палестинських цивільних і насильство на окупованому Західному березі Йордану. За даними Reuters, військова допомога Ізраїлю в останньому фінансовому році становила 3,8 млрд доларів – більше, ніж отримала будь-яка інша країна.

Четвертий напрям – скорочення військових витрат і відновлення міжнародної допомоги. Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет на 67% – до 1,5 трлн доларів. Демократи заблокували цю ініціативу в Сенаті, зокрема через його дії щодо війни з Іраном і скорочення соціальних програм.

Політика США

Як писав УНІАН, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що рішення президента Дональда Трампа частково послабити санкції проти Росії та дозволити експорт дизелю є "мудрим" кроком. За його словами, Трамп прагне виступати посередником між Україною та Росією, щоб збільшити пропозицію енергоносіїв на світовому ринку.

Також ми писали, що у Конгресі США зростає двопартійний спротив політиці Трампа щодо Росії, зокрема через його рішення дозволити імпорт російського дизеля. Група республіканців і демократів запропонувала законопроєкт для скасування цього рішення, а також вимагає гарантій безперервної підтримки України з боку американських розвідувальних структур.

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