Інформацію про підрив авто з Сальдо поширив екс-нардеп Андрій Немировський.

Херсонський колаборант-гауляйтер Володимир Сальдо спростував інформацію про своє сьогоднішнє поранення у результаті підриву службового авто.

Сальдо записав окреме відео з салону автомобіля.

"Щойно мені повідомили, що один із Telegram-каналів повідомив, що мій автомобіль підірвано біля ОДА і я вже їду просто в реанімацію. Подивіться на мене: я хочу сказати, що займаюся абсолютно іншим", - відповів Сальдо.

Що передувало

Інформацію про підрив службового авто зрадника Сальдо у Facebook поширив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Андрій Немировський.

У результаті вибухів Сальдо було поранено, його відправили у лікарню, уточнив екс-нардеп.

Довідка УНІАН. Володимир Сальдо - призначений окупантами "голова Херсонської області". Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від "Партії регіонів" (2012-2014 рр.).

У березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого "Комітет порятунку миру та порядку".

Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт РФ.

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