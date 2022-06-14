Херсонський колаборант-гауляйтер Володимир Сальдо спростував інформацію про своє сьогоднішнє поранення у результаті підриву службового авто.
Сальдо записав окреме відео з салону автомобіля.
"Щойно мені повідомили, що один із Telegram-каналів повідомив, що мій автомобіль підірвано біля ОДА і я вже їду просто в реанімацію. Подивіться на мене: я хочу сказати, що займаюся абсолютно іншим", - відповів Сальдо.
Що передувало
Інформацію про підрив службового авто зрадника Сальдо у Facebook поширив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Андрій Немировський.
У результаті вибухів Сальдо було поранено, його відправили у лікарню, уточнив екс-нардеп.
Довідка УНІАН. Володимир Сальдо - призначений окупантами "голова Херсонської області". Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від "Партії регіонів" (2012-2014 рр.).
У березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого "Комітет порятунку миру та порядку".
Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт РФ.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЄС має виконати обіцянку щодо долучення України до європейської спільноти - міністр Конституції Австрії
- Подоляк перерахував фактори, завдяки яким Росія програє у війні проти України
- У Єврокомісії ще не вирішили, чи надавати Україні статус кандидата на вступ