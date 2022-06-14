У Херсоні підірвали службовий автомобіль екс-мера Володимиром Сальдо, який після приходу російських військ перейшов на бік окупаційних сил.
Про це у Facebook повідомив колишній нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Андрій Немировський.
За словами Немировського, на момент вибуху Сальдо разом з охоронцями перебували у салоні авто.
"За непідтвердженими, поки що, даними! В окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль колаборанта "Сосальдо". Він і його охоронці в момент вибухів перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію", - заявив екс-нардеп.
Довідка УНІАН. Володимир Сальдо - призначений окупантами "голова Херсонської області". Колишній мер Херсона (2002-2012 рр.) і екс-нардеп від "Партії регіонів" (2012-2014 рр.).
У березні 2022 року вийшов на мітинг на підтримку російської агресії проти України, а потім взяв участь у створенні так званого "Комітет порятунку миру та порядку".
Після приходу росіян Сальдо перейшов на бік окупантів і одним з перших отримав паспорт РФ.
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