Українцям важливо зберегти відносини з Польщею, але також важливо зберегти правду.

Сьогодні український прем’єр-міністр Денис Шмигаль та інші профільні міністри прибудуть на кордон з Польщею.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Львові. Чи будуть польські колеги - їх особисте рішення, каже він. За його словами, завтра Україна не зможе відправити своїх представників, оскільки це буде друга річниця повномасштабної війни.

"Наш прем’єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експорту, імпорту, товарообігу між тими чи іншими державами, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби - ця група на чолі з Прем’єр-міністром сьогодні буде на кордоні з Польщею", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що на кордоні блокують українську продукцію, яке йде транзитом. "Для нас важливо зберегти наші відносини, але також і зберегти правду. Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи, але коли ми говоримо про транзит, це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові й будемо робити все, щоб вирішити це питання", - додав він.

Зеленський запросив польське керівництво на кордон

На тлі кризи та протестів на кордоні український президент запропонував президенту Польщі Анджею Дуді, прем'єру Дональду Туску та представнику Єврокомісії провести зустрічі на державному кордоні.

У Дуди підтримали ідею, однак Туск відхилив цю пропозицію, назвавши таку зустріч суто символічною. Він заявив, щозустріч двох урядів відбудеться 28 березня у Варшаві.

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