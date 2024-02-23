З польського боку наразі блокується приблизно 2 тис. 460 вантажних транспортних засобів.

Станом на ранок п'ятниці, 23 лютого, ситуація на кордоні з Польщею залишається незмінною, бо з польської сторони рух вантажівок блокується.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі інформаційного марафону. Речник висловив сподівання, що заява прем'єр-міністра Польща Дональда Туска про те, що питання блокування кордону буде вирішено впродовж кількох годин, і заходи, які може вжити Польща, будуть спрямовані на те, аби гуманітарні та інші важливі для України вантажі, безперешкодно рухалися до кордону.

"Попри те, що навіть є на даний момент місця, де ускладнюється рух для вантажних транспортних засобів. І механізм буде напрацьований для того, щоб вони не простоювали в чергах або відносно них не перешкоджався рух іншими діями", - сказав Демченко.

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Водночас він зазначив, що якщо говорити про статистику попереднього дня, то вона фактично не змінилася. "В чергах на території Польщі, за інформацією, яку ми маємо від польських колег, на всіх напрямках, де відбувається блокування руху для вантажних транспортних засобів, станом на ранок становить десь 2 тис. 460 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин", - наголосив Демченко.

Крім того, за кількісними показниками перетину кордону, як і днем раніше, фактично найбільш критично низькі показники пропуску у напрямку пунктів пропуску "Шегині" та "Ягодин".

Зокрема, за добу кордон через "Шегині" перетнуло близько 60 вантажних транспортних засобів і близько 60 вантажних засобів перетнуло кордон в напрямку "Ягодина". Але усі ці засоби проїхали в бік України.

"За останні дні польська сторона не приймає жодної вантажівки, яка рухається з України в бік Польщі по цьому напрямку", - сказав Демченко.

За його словами, в напрямку пункту пропуску "Краківець" в "Е-черзі" на виїзд зареєстровано понад 4 тис. вантажних транспортних засобів. У той же час рух для легкових автомобілів і автобусів вільний в обох напрямках. При цьому, наразі пасажиропотік невисокий.

Кордон Польща - Україна у центрі уваги - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру цієї країни Дональду Туску провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у Варшаві 28 березня відбудеться зустріч представників урядів. Туск пообіцяв, що польсько-український кордон розблокують для військової та гуманітарної допомоги. За його словами, це питання вирішать впродовж найближчих годин.

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