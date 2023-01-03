На найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") слід очікувати на рішення з максимального підсилення України.
Заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга повідомив, що сьогоднішні розмови Володимира Зеленського з іноземними лідерами принесуть "плюси".
Зокрема, він повідомив, що сьогодні президент України провів вже 19-ту розмову з прем’єром-міністром Канади Джастіном Трюдо після 24 лютого. Крім того, Зеленський сьогодні поговорив з прем’єр-міністрами Нідерландів, Великої Британії, Норвегії.
"Точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики", - наголосив Сибіга у соціальній мережі Facebook.
Крім того, він додав, що слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому засіданні у форматі "Рамштайн".
При цьому, у найближчі дні заплановано низку додаткових розмов Зеленського з іноземними лідерами для посилення нашої обороноздатності.
"Хороші новини будуть", - заявив Сибіга.
Рамштайн-8 - что известно
Восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.
За словами військового експерта Олега Жданова, засідання має відбутися після Різдва. На ньому буде вирішуватися чергове питання поставок техніки і озброєння в Україну.