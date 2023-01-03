Варто розраховувати на рішення союзників для підсилення українських оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалація на фронті та потенційні виклики.

На найближчому засіданні Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8") слід очікувати на рішення з максимального підсилення України.

Заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сибіга повідомив, що сьогоднішні розмови Володимира Зеленського з іноземними лідерами принесуть "плюси".

Зокрема, він повідомив, що сьогодні президент України провів вже 19-ту розмову з прем’єром-міністром Канади Джастіном Трюдо після 24 лютого. Крім того, Зеленський сьогодні поговорив з прем’єр-міністрами Нідерландів, Великої Британії, Норвегії.

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"Точно будуть сильні новини та рішення союзників для підсилення наших оборонних потреб з метою адекватного реагування на ризики ескалації на фронті та потенційні виклики", - наголосив Сибіга у соціальній мережі Facebook.

Крім того, він додав, що слід розраховувати і на конкретні кроки партнерів для максимального підсилення України на найближчому засіданні у форматі "Рамштайн".

При цьому, у найближчі дні заплановано низку додаткових розмов Зеленського з іноземними лідерами для посилення нашої обороноздатності.

"Хороші новини будуть", - заявив Сибіга.

Рамштайн-8 - что известно

Восьме засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.

За словами військового експерта Олега Жданова, засідання має відбутися після Різдва. На ньому буде вирішуватися чергове питання поставок техніки і озброєння в Україну.

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