У понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи.

Президент Володимир Зеленський анонсував важливі міжнародні заходи.

"Вже готуємося до міжнародних заходів, які заплановані на найближчий час, – як до політичних, так і до більш глобальних, які охоплюють не лише традиційні політичні аудиторії, а й усіх людей світу, які цінують мир і готові підтримати наш захист від російського терору. Все побачите", - заявив глава держави у своєму вечірньому відеозверненні.

Також, за словами Зеленського, у понеділок відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: це Велика Британія, Фінляндія, Латвія, Литва, Естонія, Ісландія, Нідерланди, Швеція, Норвегія.

Відео дня

"Це наші надзвичайно важливі друзі, важливі партнери та ефективні помічники нашому захисту. Тож готуємо кілька нових пропозицій від України, як посилити нас усіх, усі країни Європи", - наголосив президента.

Міжнародна допомога Україні - зустрічі в форматі Рамштайн

Для синхронізації та прискорення надання зброї Україні відбуваються дипломатичні зустрічі міністрів оборони кількох десятків країн світу, що отримали назву "форматі "Рамштайн" – за місцем проведення першої такої зустрічі на авіабазі у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах.

Серед учасників зустрічі 30 держав-членів НАТО, Австралія, Південна Корея, Нова Зеландія, Японія, Ізраїль та багато інших. Зокрема, участь беруть країни, із лідерами яких анонсував зустріч Зеленський.

Останнє, сьоме за чергою, засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 16 листопада.

Міністр оборони Олексій Резніков напередодні повідомив, що наступне восьме засідання відбудеться у січні, і до групи допомоги Україні приєднаються декілька нових країн.

Вас також можуть зацікавити новини: