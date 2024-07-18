Зеленський подякував за фінансову та гуманітарну допомогу для України.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Сербії Александром Вучичем безпекові виклики. Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, Зеленський зустрівся з Вучичем у рамках участі в четвертому саміті Європейської політичної спільноти.

"Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу для України, а також відзначив участь Сербії в першому Саміті миру та приєднання країни до Спільного комюніке", - йдеться у повідомленні.

Також зауважується, що Зеленський та Вучич обговорили розвиток двосторонніх відносин та узгодили перебіг виконання домовленостей, які були укладені раніше.

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"Окремо під час зустрічі приділили увагу безпековим та політичним викликам у регіоні та на глобальному рівні", - зазначається у повідомленні.

Відносини України та Сербії - останні новини

Раніше у статті Financial Times зазначалося, що Сербія розривається між США, Росією, Китаєм та ЄС - зокрема, налагоджує тісні зв'язки з командою Дональда Трампа, але водночас намагається дотримуватися середнього курсу в багатополярному світі.

Зауважується, що навіть працюючи зі Сполученими Штатами Америки, Вучич розвиває відносини з Китаєм, а також підтримує зв'язок Сербії з Москвою, хоча й переважно через посередників і тримаючи президента Росії Володимира Путіна на відстані.

Також підкреслюється, що Сербія є однією з двох європейських країн (інша - Білорусь), які не підтримують санкції проти Росії.

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