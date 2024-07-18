Говорячи про російський наступ на Харків, він зауважив, що Путін пожертвував десятками тисяч своїх громадян, але не досягнув нічого суттєвого.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на тому, що що менше наша країна матиме обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Про це, як зазначається у повідомленні на сайті президента, він сказав у своєму виступі в межах ІV саміту Європейської політичної спільноти.

"Ми зберегли єдність у Європі та діємо разом, а це означає, що Путін не досяг своєї головної мети - йому не вдалося розколоти Європу. Що рішучіше Європа зберігатиме цю єдність, то довготривалішого миру ми зможемо досягти", - зазначив Зеленський.

Він додав, що президент Росії Володимир Путін не може підтримувати відносини зі справді сильними лідерами, і "це наша перевага, але вона залишається перевагою лише доти, доки ми єдині".

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"Він може спробувати підібратися до вас або вийти на когось із ваших партнерів поодинці, спробувати спокусити або натиснути на вас, шантажувати вас, щоб один із вас зрадив решту, послабивши нашу єдність", - зауважив глава держави.

Зеленський додав, що кожен сам обирає, як йому діяти та яку спадщину залишити.

"Але якщо хтось у Європі намагається вирішити питання за чужими спинами чи навіть за чужий рахунок, якщо хтось хоче здійснювати якісь поїздки до столиці війни, щоб поговорити й, можливо, щось пообіцяти всупереч нашим спільним інтересам або за рахунок України чи інших країн, то чому ми маємо зважати на таку людину? ЄС і НАТО також можуть розв’язувати всі свої питання без цієї людини", - наголосив він.

Президент підкреслив, що реальність на полі бою переконливіша за будь-які абстрактні міркування.

"Ми зупинили російський наступ на Харків. Крапка. Путін пожертвував десятками тисяч своїх громадян, але не досягнув нічого суттєвого. Це стало можливим завдяки хоробрості наших воїнів і хоробрості наших партнерів, які зняли обмеження на використання західної зброї вздовж нашого кордону. Чи призвело це до ескалації? Ні. Навпаки, це перешкодило спробі Путіна розширити війну. Чи була якась відповідь Путіна? Ні. Навіть коли російська ракета вражає онкохворих дітей, як це сталося нещодавно, це лише відтворює зло, яке ми вже побачили з боку Росії в цій війні. Отже, ми маємо діяти максимально сміливо, щоб досягти результату", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що цю війну можна спрямувати до її справедливого завершення силою нашої зброї та нашої дипломатії, і "ми не повинні боятися цих можливостей".

"Що ефективнішою буде наша протиповітряна оборона, то безпораднішим буде Путін. Що менше в нас буде обмежень на використання дієвої зброї, то активніше Росія прагнутиме миру. Військові аеродроми, з яких злітають російські літаки з бомбами проти наших міст, наших людей, наших дітей і місця запуску російських ракет - усе це має бути знищене", - підкреслив глава держави.

Він пояснив, що це не лише ліквідує деякі цілі, а й зменшить можливості Росії продовжувати цю війну.

"Ракети й дрони не є "носіями державного суверенітету", тому необхідна колективна воля - колективна воля, щоб їх збити - так само, як це було з іранськими ракетами й дронами. Я звертаюся до всіх вас, до всіх лідерів, які здатні посилити необхідну хоробрість. Ці кроки мають бути зроблені. І я звертаюся насамперед до Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, Франції, Німеччини та Польщі й інших друзів - ваша хоробрість може стати вирішальною для миру", - сказав Зеленський.

Крім того, говорячи про дипломатію, президент подякував за підтримку початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.

"І я також хочу подякувати тим із вас, хто твердо підтримує Україну на її шляху до НАТО. Хоча 32 країни-члени НАТО ще не досягли згоди щодо членства України, ми домоглися того, що повне подолання цього дефіциту безпеки у Європі завдяки вступу України до НАТО стало незворотним", - зауважив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що найголовніше, що необхідно зробити цього року, - це саміти миру.

"Зараз ми готуємося до другого Саміту миру, і незабаром запрацюють робочі групи щодо пунктів Формули миру. Це енергетична безпека, продовольча безпека, а також гуманітарна група, яка займатиметься звільненням полонених і поверненням депортованих. Згодом з'являться й інші групи", - повідомив він і додав, що "коли програє агресор, виграє світ".

Володимир Зеленський - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 липня, президент України Володимир Зеленський прибув до Британії для участі в саміті Європейської політичної спільноти. За словами глави держави, країни європейського простору вчетверте збираються на цей саміт, аби обговорити спільні теми та виклики.

Зеленський зауважив, що окрема програма - щодо відносин України з Великою Британією. Він зустрінеться з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями та керівниками оборонних компаній.

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