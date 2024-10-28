Проєкт документа щодо звільнення генпрокурора опрацьовується в профільному парламентському комітеті.

У ВР зареєстровано проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Текст відповідного проєкту постанови №12153, внесеного президентом, опубліковано на сайті парламенту.

У картці проєкту постанови також міститься додаток у вигляді письмової заяви Костіна на ім’я президента, у якій генпрокурор просить звільнити його з цієї посади. Заяву датовано 22 жовтня.

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На сайті парламенту йдеться, що у понеділок, 28 жовтня, проект постанови про звільнення Костіна було направлено на розгляд профільного комітету парламенту. У Раді зараз документ має такий статус:

"Опрацьовується в комітеті".

Важливі новини про звільнення Костіна - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня заступниця голови Офісу президента України Ірина Верещук зазначила, що ближчими днями можуть бути ухвалені кадрові рішення, які стосуватимуться ситуації зі зловживаннями щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям.

Вона тоді зауважила, що не в її компетенції коментувати, наскільки швидко буде ухвалене рішення про відставку Костіна з посади генпрокурора і призначення нового керівника.

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