Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.

Верховна Рада України визнала е-посвідчення ветерана основним документом, що підтверджує статус ветерана. Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, відповідний законопроєкт (№ 11376) підтримали сьогодні на пленарнному засіданні в цілому. "За" проголосували 256 депутатів.

Судово-юридична газета з посиланням на міністерку у справах ветеранів України Наталію Калмикову пише, що підтриманим законопроєктом е-посвідчення ветерана визнано основним документом, що підтверджує статус (учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни) та члена родини загиблого Захисника чи Захисниці України.

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На сьогодні саме паперове посвідчення має статус основного документа. Після його отримання, за бажанням ветерана, може бути сформоване електронне посвідчення – е-посвідчення ветерана у Дії.

"Перехід до е-посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей", – наголосила Калмикова.

Отримати паперове посвідчення можна буде за бажанням, додала міністр.

Зазначається, що е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів.

У Мінветеранів кажуть, що важливим є й те, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати е-посвідчення.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Ради, е-посвідчення ветерана та посвідчення ветерана матимуть однакову юридичну силу та використовуватимуться на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

Крім того, цим же законом запроваджується термін "травма" (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

У Мінветеранів роз’яснили, що завдяки проголосованому законопроєкту статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати військовослужбовці, які отримали травми під час захисту України. Зміни до чинного законодавства розроблені Мінветеранів з власної ініціативи.

"На сьогодні існують непоодинокі випадки, коли пораненим, загиблим (померлим) військовослужбовцям причину їхньої інвалідності, смерті пов'язують з отриманою ними травмою. Водночас, згідно чинного законодавства, цей статус могли отримати лише ті військовослужбовці, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Проте, у таких випадках вони не завжди могли отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни, а члени їхніх сімей у разі загибелі воїнів – статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України", – прокоментували у відомстві.

Посвідчення ветерана

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в державному застосунку "Дія" з’явилась можливість додали цифровий документ посвідчення ветерана.

Додавати посвідчення ветерана можна, якщо людина має один із таких статусів: учасник бойових дій; людини з інвалідністю внаслідок війни; учасника війни; постраждалого учасника Революції гідності; члена сім’ї загиблого ветерана війни; члена сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

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