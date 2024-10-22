Ці кадрові зміни анонсують вже в найближчі дні, заявила заступниця голови ОП Ірина Верещук.

В найближчі дні можуть бути ухвалені кадрові рішення, які стосуватимуться ситуації із зловживаннями щодо оформлення фальшивих інвалідностей посадовцям.

Про це сказала заступниця голови Офісу президента України Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що сьогодні після засідання Ради безпеки і оборони, де йшлося про інциденти з медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) та з "фальшивими інвалідностями, вже є перші кадрові рішення. "У наступні дні ми також будемо обговорювати інші кадрові рішення, які матимуть місце", – наголосила Верещук.

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За її словами, мають бути невідкладні і швидкі перевірки на предмет фальшивих діагнозів усіх посадовців, починаючи з топ-посадовців і притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до фальшувань і зловживань. При цьому додала, що мають бути ухвалені зміни до законодавства не пізніше ніж за місяць.

Верещук зазначила, що не в її компетенції коментувати наскільки швидко буду ухвалено рішення про відставку Андрія Костіна з посади генерального прокурора і призначення нового керівника. "Але я хочу сказати, що президент чітко покладає персональну відповідальність на посадових осіб очільників органів, зокрема, Офіс генерального прокурора, та інших чиновників, які допустили до такої ситуації. Зрозуміло, що люди чекають справедливості. І президент відчуває, що потрібні невідкладні кроки", - наголосила вона.

Ситуація з МСЕК - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 жовтня, відбулося засідання РНБО, по ситуації з МСЕК і інвалідностями в багатьох представників державних органів. Оскільки йшлося про те, що багато прокурорів оформили собі інвалідність і отримують величезні виплати, то Андрій Костін, після зауважень президента України Володимира Зеленського про політичну відповідальність керівника, зокрема, генпрокуратури, заявив про відставку з посади генерального прокурора. Відповідно до законодавства, за відставку Костіна має проголосувати Верховна Рада України.

За результатами РНБО Зеленський видав указ про ліквідацію до кінця року в Україні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) через системні зловживання при оформленні інвалідностей.

Також президент доручив розробити план цифровізації всіх етапів проходження медико-соціальних експертних комісій.

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