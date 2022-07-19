Сьогодні парламент звільнив Баканова та надав згоду на звільнення президентом Венедіктової, після чого глава держави підписав відповідний указ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи звільнення Івана Баканова та Ірини Венедіктової з посад голови Служби безпеки України та генпрокурора, заявив, що нові кадрові рішення посилять ефективність роботи ключових органів.

Про це Подоляк написав у своєму мікроблозі у Twitter.

За його словами, воєнний час потребує якісної експертизи, швидкої реакції та особистої відповідальності, "особливо у сферах безпеки (СБУ) та забезпечення законності (прокуратура)".

"Нові кадрові рішення президента суттєво посилять ефективність роботи ключових органів у наших реаліях", - вважає Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а Венедіктову - від посади генпрокурора.

Глава держави пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Сьогодні, 19 липня, парламент звільнив Баканова та надав згоду на звільнення президентом Венедіктової, після чого глава держави підписав відповідний указ.

Венедіктова була призначена генпрокурором 17 березня 2020 року. Раніше вона була т.в.о. керівника ДБР, перед цим - народним депутатом від "Слуги народу".