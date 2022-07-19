Питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.

Верховна Рада звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За звільнення Баканова проголосували 265 депутатів.

Питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили, уточнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурора.

Згодом Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

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