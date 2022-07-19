За таке рішення проголосували 264 народних депутати.

У вівторок, 19 липня, Верховна Рада України ухвалила рішення щодо звільнення Ірини Венедіктової з посади очільниці Офісу генпрокурора.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за таке рішення проголосували 264 народних депутати. Зокрема, з фракції "Слуги народу" 198 нардепів, фракції "Батьківщини" - 10, групи "Платформа за життя та мир" - 14, групи "За майбутнє" - 9, групи "Довіра" - 17, "Відновлення України" - 10. Також підтримали рішення 6 позафракційних депутатів. "ЄС" та "Голос" не дали жодного голосу.

Як зауважив Железняк, Ірина Венедіктова була присутня на засіданні.

"Звільнення відбулося з обговоренням. Як і на Комітеті, гучних заяв або звинувачень не було", - прокоментував він.

Питання щодо призначення заміни не виносилося для обговорення.

Нагадаємо, Ірина Венедіктова обіймала цю посаду з 17 березня 2020 року, перед цим очолювала парламентський комітет з правової політики як депутатка від "Слуги народу" та була директоркою Держбюро розслідувань (2019-2020 роки).

Зауважимо, раніше сьогодні правоохоронний комітет ВРУ не зміг провести позачергове засідання щодо звільнення генеральної прокурорки через відсутність кворуму.

Зрештою комітет зібрався та ухвалив рішення рекомендувати Парламенту визначитись шляхом голосування.

Звільнення Ірини Венедіктової з посади Генерального прокурора

Як писав УНІАН, 19 липня до Верховної Ради України надійшло подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Ірини Венедиктової з посади генерального прокурора.

17 липня президент своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а також відсторонив Ірину Венедиктову від посади генпрокурора.

Через деякий час Зеленський пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до голови СБУ та генпрокурора.

Також у вівторок Верховна Рада звільнила з посади голови СБУ Івана Баканова.

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