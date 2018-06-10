ПРОВІДНІ ЮРИСТИ ВКРАЙ НЕГАТИВНО ОЦІНЮЮТЬ ІНІЦІАТИВИ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО

До Шевченківського районного суду Києва спрямовано позов про встановлення відсутності компетенції голови Київської міської державної адміністрації щодо регулювання тарифів, зокрема на житлово-комунальні послуги. Про це повідомив представник адвокатського об`єднання "Адвокатська фірма "АКТИО" юрист Віталій Сердюк.

Він відзначив, що з листопада минулого року в столичних судах оскаржуються розпорядження про нові тарифи на комунальні послуги для юридичних осіб, оскільки вони не відповідають положенням цілого ряду нормативних документів та законодавчих актів. Крім того адвокат відзначив, що низкою наказів Президента України відповідні розпорядження скасовані, але в той же час, нові аналогічні акти продовжують видаватися столичною міськдержадміністрацією.

"Враховуючи цю ситуацію, ми звернулися до Шевченківського районного суду з позовом про встановлення відсутності будь-якої компетенції суб`єкта владних повноважень - голови Київської міської державної адміністрації, щодо встановлення тарифів. Даний позов, який, ми переконані, буде належним чином розглянутий судом і по якому буде ухвалене рішення на нашу користь, повинен поставити крапку в цій нескінченній на сьогодні епопеї щодо прийняття й скасування тарифів. Суд повинен захистити мешканців Києва від подібної поведінки київської влади", - сказав юрист.

Він повідомив, що позов поданий особисто ним та ще одним представником фірми "АКТИО" Владиславом Максимовим, причому не як юристами, а як звичайними мешканцями столиці. Цього разу вони спробують довести в суді не факт незаконності тарифів, а факт відсутності компетенції на видачу тарифів взагалі.

"У даному випадку очікуємо отримати рішення, яке встановить відсутність у голови КМДА компетенції на визначення відповідного виду тарифів. Відсутність компетенції буде означати неможливість у майбутньому вживати відповідні дії з боку голови адміністрації, спрямовані саме на підвищення й на прийняття тарифів як по житлово-комунальних послугах, так і втілення в життя інших тарифних ініціатив, наприклад, щодо тих же супутникових антен або кондиціонерів", - підкреслив адвокат.

Позов, за його словами, вони подали 26 лютого.

Крім того, як відзначає директор юридичної і патентної фірми "Грищенко та партнери" Дмитро Грищенко, рішення КМДА про комунальні тарифи для юридичних осіб від початку ухвалювалося з порушенням законодавства й неправомірно.

Основне порушення, яке відзначають адвокати, - недотримання правил конкуренції, оскільки нерівномірним підвищенням тарифів для юридичних осіб в залежності від прибутковості їх поставили в нерівні умови. Крім того, на переконання юристів, при ухваленні рішення КМДА вийшла за рамки своїх повноважень.

Юрист каже, що рекомендує платити по старих тарифах.

"Тарифи, які були встановлені спочатку в листопаді, потім у січні, та й в цілому усі 4 рази - вони не дійсні, а отже не діють. Чинними залишаються старі тарифи, а отже юридичні особи повинні платити орієнтуючись на ці тарифи, незважаючи на платіжки з новими цінами. Вони, на наш погляд, незаконні, і ми, представляючи інтереси наших клієнтів у судах, зараз заперечуємо їх правомірність", - каже Дмитро Грищенко.

Населенню адвокати так само рекомендують платити по старих тарифах, оскільки й щодо цього питання відповідні розпорядження є незаконними. Так, Віталій Сердюк рекомендує громадянам самостійно визначити суму тарифів, заповнити платіжне доручення з цими даними та сплатити кошти через установи банку.