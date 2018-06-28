УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН ГОТУЄТЬСЯ ЗУСТРІЧАТИ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ

Проведення в Україні фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012 накладає на кожного українця велику відповідальність і дає можливість довести, що наша країна може підготувати та провести міжнародний захід будь якої складності на найвищому рівні.

Роль і місце Державної прикордонної служби України в процесі підготовки до чемпіонату суто конкретна і полягає в тому, щоб забезпечити безперебійний пропуск через державний кордон учасників чемпіонату, вболівальників та пересічних туристів, одночасно підтримуючи правопорядок в прикордонні. Одразу зазначу, що оформлення в пунктах пропуску великої кількості іноземних громадян для Державної прикордонної служби України не є проблемою. Останніми роками пасажиро-транспортний потік через кордони України постійно збільшується і це при тому, що нових пунктів пропуску майже не будувалося. В абсолютних цифрах цей показник за минулий рік становить понад 89 мільйонів громадян та 18 мільйонів транспортних засобів, при тому, що, наприклад, в 2004 році через кордон прослідувало 67 млн. осіб і 15 млн. транспортних засобів відповідно. Навіть за умов одночасного напливу великої кількості осіб, прикордонники вже не раз доводили, що із цим вони здатні впоратися. Згадаємо хоча б конкурс „Євробачення”, різноманітні міжнародні форуми, щорічне паломництво хасидів. Звісно, за своїми масштабами чемпіонат Євро-2012 - набагато важливіша подія, проте й підготовка до неї серйозніша.

Нагадаю, що Україна прийняла безпрецедентне одностороннє рішення щодо запровадження безвізового режиму в’їзду для громадян країн Європейського Союзу та деяких інших, включаючи США, Канаду, Японію. Продовжуючи курс на лібералізацію прикордонного законодавства та реалізуючи завдання щодо підготовки до чемпіонату Європи 2012 року з футболу, Адміністрація Держприкордонслужби ініціювала внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України і до Правил в`їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію - у частині спрощення процедури проставлення службових відміток під час перетинання державного кордону. Ми свідомо відмовились від зайвих формальностей, які не впливали на загальний рівень прикордонної безпеки і це виправдало себе. Крім того нами організовано спільний контроль зі своїми колегами у пунктах пропуску через державний кордон з Польщею та Молдовою, працюють спільні консультативні пункти. Цю практику ми плануємо поширити і на ділянки кордону зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Сучасний стан прикордонних підрозділів, їхня укомплектованість та професійна підготовка вже зараз відповідають кращим світовим зразкам, що, до речі, неодноразово відзначали численні міжнародні експерти. Теж саме стосується майже всієї службової інфраструктури ДПСУ, яку відремонтовано та приведено до оптимальних умов проживання та організації служби. Але ми не зупиняємося на досягнутому. У 2008 році Держприкордонслужба остаточно перейшла на європейські стандарти управління кордоном, у нас запроваджено повну автоматизацію паспортного контролю і взагалі всієї системи пропуску, забезпечено дистанційне спостереження за багатьма ділянками кордону, встановлено супутниковий зв’язок між підрозділами. Наведу лише деякі цифри. До системи супутникового зв’язку входять 358 станцій, функціонують сотні цифрових потоків різної пропускної спроможності до кожного підрозділу, придбано 1500 сучасних радіостанцій, 2585 одиниць (комплектів) технічних засобів та спеціальної техніки прикордонного контролю. На державному кордоні з’явилися прилади, про які ще п’ять років тому ми тільки мріяли: тепловізори, оптико-електронні системи спостереження, квадрацикли.

Взагалі технічне переоснащення підрозділів з охорони кордону відбулося майже за всіма напрямках. І це завдяки тому, що вдалося поєднати бюджетні можливості нашої держави з міжнародною технічною допомогою. У 2007 році Держприкордонслужба реалізовувала 26 проектів міжнародної технічної допомоги та отримала різноманітної техніки на суму близько 65 млн. грн. Протягом 2008 року реалізовувалися 20 міжнародних проектів, що дозволило отримати технічної допомоги на суму майже 90,5 млн. грн. При цьому основні зусилля було спрямовано на розгортання мережі оптико-електронного спостереження, запровадження системи аналізу ризиків та кримінального аналізу, зміцнення потенціалу служби у сфері міграційного менеджменту, реформування системи набору, комплектування та підготовки персоналу, підвищення протидії корупційним проявам. Приємно відзначити, що завдяки довірі до Держприкордонслужби з боку міжнародних донорів упродовж 2009 року буде реалізовуватись 24 проекти міжнародної технічної допомоги із загальним бюджетом 120 млн. грн.

Європейська спрямованість розвитку прикордонного відомства дозволяє не лише ефективно взаємодіяти із правоохоронними органами західних країн з протидії злочинності, а й створювати для подорожуючих комфортніші умови перетинання кордону. На основі Шенгенського кодексу, яким керуються країни Євросоюзу, Держприкордонслужба за власною ініціативою підготувала та подала на розгляд Верховної Ради проект Закону України „Про прикордонний контроль”. Упевнений, що за умов його прийняття, наша держава ще більше наблизиться до членства в ЄС.

Враховуючи необхідність удосконалення процедури проходження прикордонно-митного контролю та запровадження передового досвіду країн ЄС у 2008 році Держприкордонслужба разом з Держмитслужбою спільним наказом ввели в дію нову, більш досконалу технологію прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску для автомобільного сполучення. Однак Держприкордонслужба пішла ще далі і визначила 2009 рік для себе роком покращення культури поведінки контролерського складу, задекларувавши основні принципи: ввічливість персоналу, повага до громадян, мінімум часу на процедуру оформлення в пунктах пропуску. Я переконаний, що згодом всі подорожуючи оцінять позитивні зміни в роботі нашого персоналу.

Взагалі питанням покращення роботи прикордонників приділяється прискіплива увага. Ми вжили низку системних заходів спрямованих на підвищення професійного рівня наших людей. Акцентую увагу лише на основних з них. З минулого року Держприкордонслужба відмовилася від солдат строкової служби і повністю перейшла на контрактну основу свого комплектування, що дозволило суттєво підвищити якість служби. Сьогодні на українському кордоні служать виключно професіонали з високим рівнем підготовки і, відповідно, запиту з них за стан справ на дорученій ділянці. В місті Оршанець (на Черкащині) відкрито Центр підготовки молодших спеціалістів прикордонної служби розрахований на 700 контрактників з 6-місячним терміном навчання. Всі навчальні програми як в цьому Центрі, так і в Національній академії Держприкордонслужби відповідають європейським правоохоронним стандартам. Більш того, завдяки партнерським стосункам з закордонними колегами, у нас є можливість направляти фахівців з абсолютно всіх напрямків діяльності на додаткове навчання в учбові заклади Німеччини, США, Польщі.

Але крім службових питань, ми підвищуємо і соціальний захист персоналу. Існуючі відомчі санаторні та лікувальні заклади дозволяють на пільгових умовах лікуватися та відпочивати. Ми розробили чітку й прозору відомчу програму забезпечення своїх людей службовим житлом і послідовно втілюємо її в життя. Фонд службового житла на сьогодні вже складає 3820 квартир та 176 кімнат. Але вже розпочати роботи зі спільної забудови житловими будинками 21 земельної ділянки у Києві, Львові, Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Севастополі, Ялті, Сімферополі, Євпаторії, Хмельницьку, Луцьку, Чернівцях, Мукачевому, Ужгороді та інших, що дозволить одержати близько 3 тисяч квартир. Реальна перспектива безкоштовного отримання житла також підвищує рівень відповідальності кожного прикордонника.

Між тим в умовах, коли потік людей та транспортних засобів щорічно збільшується, майже неможливо безкінечно вдосконалювати технологію пропускних операцій та підвищувати фаховий рівень персоналу. Тому в 2007 році Кабінетом Міністрів України було прийнято Державну цільову правоохоронну програму „Облаштування та реконструкції державного кордону України” на період до 2015 року. Цим документом Уряд визначив приоритетні напрямки подальшого розвитку мережі пунктів пропуску, оптимізації їх кількості, удосконалення механізму функціонування та чітко розмежував відповідальність за різні напрямки роботи між 11 міністерствами та відомствами України. Думаю, що в контексті підготовки до Євро-2012 відбудуться певні корегування щодо фінансування будівництва та реконструкції основних пунктів пропуску. Що ж стосується завдань, які визначено Держприкордонслужбі, то вони планово виконуються у відповідності з цією програмою, а також Концепцією розвитку Держприкордонслужби до 2015 року.