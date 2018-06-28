16 березня біля будівлі Одеської облдержадміністрації пройшов мітинг автоперевізників "Скажи ні політичним репресіям!". Учасники вимагали від влади припинення репресій, які почалися після акції протесту на Київській трасі.

Учасники акції нагадали, що закінчився 10-денний термін, обумовлений головою уряду Юлією Тимошенко для вирішення проблем далекобійників, і водії «хочуть знати, що зроблено». У разі ігнорування вимог учасники акції готові знову перекрити автодорогу «Одеса-Київ».

У протесті взяли участь водії-далекобійники, портовики, афганці, підприємці ринків «Північний», «Куяльник», «7-й кілометр», батьки вихованців дитячого центру «Веселка» на слобідці і колектив телекомпанії «АТВ»…

Як повідомлялося, 3-4 березня в районі одеського «конюшинового мосту» далекобійниками було перекрито чотири з шести смуг автодороги «Одеса-Київ». 5 березня на зустрічі в Кабміні представники далекобійників озвучили низку вимог уряду.

Щодо деяких із них було ухвалено рішення. Проте не всіх.

Власне, далекобійники сподіваються добитися того, чого поки що не добився ніхто: зниження ставок по банківських кредитах, відтермінування їх повернення, переводу валютних кредитів у гривневі.

І це є їхньою головною вимогою, оскільки решту на вдалося врегулювати. Принаймні , був підтриманий пакет документів - постанов уряду й урядових законопроектів. Справа лише за парламентом і Президентом.

А от питання кредитів не розглядався взагалі, оскільки, як зазначила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко, воно перебуває в компетенції НБУ.

Автоперевізники після засідання уряду залишилися незадоволені: як виявилося, кредитне питання і є каменем спотикання.

Останній рік-два ринок автоперевезень в Україні стрімко розвивався, перевізники понабирали кредитів на купівлю машин - під заставу як самих машин, так і житла. Банківський ринок цьому сприяв. Кредити бралися переважно у валюті. А вже з осені обсяги вантажоперевезень почали падати, знизившись у січні цього року на третину; долар виріс у два рази; процентні ставки поповзли угору… При цьому деякі перевізники мають по 2-3 кредити, які в нинішніх умовах стали проблемними. Саме це спонукало їх зібратися на акцію протесту - щоб не залишитися без машини, яка для перевізника є годувальницею, і без даху над головою.

Перевізники усе ще розраховують на якийсь діалог і компроміс із НБУ. Але протягом з початку акції ніякої реакції від центробанку не надійшло. За словами представника ініціативної групи автоперевізників Черкаської обл. Володимира Величкіна, Кабмін киває на Нацбанк, НБУ у свою чергу надсилає відписки, що не може вплинути на комерційні банки. Так хто ж на них впливає?

Якщо питання не буде вирішене - вантажні фури готові в`їхати в Київ і паралізувати рух.

У свою чергу Володимир Величкін заявив, що ті питання, які були розглянуті на засіданні Кабміну, також вимагають доопрацювання.

"Ми не можемо сьогодні сказати, що наші вимоги, які перебувають у юрисдикції Кабміну, виконані. Їх треба допрацьовувати. Законопроекти ухвалюються Верховною Радою, і чи прийме вона їх - незрозуміло", - відзначив він.

*** Між тим, слідчим відділом Головного управління МВС України в Одеській області розслідується кримінальна справа, порушена за фактом блокування транспортних комунікацій, а саме - автотраси М-01 «Київ-Одеса» біля «конюшинового мосту» внаслідок безстрокової акції протесту щодо захисту прав автоперевізників Одеської області. Про це говориться в спільній заяві керівників відділу по зв`язках з громадськістю ГУ МВС України в Одеській області і прес-служби прокуратури Одеської області, розповсюдженій 18 березня.

Справу порушено за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу України.

Інформація, обнародувана деякими ЗМІ про те, що нібито правоохоронними органами будуть припинені розслідування вказаних справ, не відповідає дійсності, підсумовують керівники служб правоохоронних органів по зв`язках з пресою.

16 березня деякі ЗМІ з посиланням на керівництво Одеської облдержадміністрації поширили інформацію про те, що кримінальні справи, порушені за наведеними фактами, будуть закриті.