ПОСАДИТИ ЛУЦЕНКА – НЕ САМОЦІЛЬ, МЕТА – ЩОБ ЙОГО ПРИТЯГЛИ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8 років позбавлення волі з конфіскацією майна - такий вирок виніс Ворошиловський районний суд міста Донецька під головуванням судді Ірини Бухтіярової колишньому співвласнику великого донецького торговельного центру «Білий лебідь» Борису Пенчуку.

Пенчука засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Вимагання», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст.383 ч.2 – «Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, т.ч. підсумковий термін - 8 років. Крім того, суд ухвалив стягнути з Б.Пенчука більш як 6 тис. грн. за проведені під час слідства наукові експертизи.

У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив тодішнього голову Донецької облради Бориса Колесникова, у тому, що той вимагав у нього акції «Білого лебедя». В результаті щодо Колесникова було порушено кримінальну справу, його було затримано і 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Колесніков був звільнений з-під варти, і його кримінальна справа була закрита «у зв`язку з відсутністю складу злочину». А в квітні 2008 року уже сам Пенчук потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення було пред`явлене Генпрокуратурою. В жовтні того ж року справа Пенчука з обвинувальним висновком була передана у Ворошиловський районний суд Донецька.

Разом з тим, схоже, що Борис Колесников не відчуває навіть приблизно чогось, що нагадує сатисфакцію.

«Чи задоволені ми рішенням суду і чи поставлена крапка? Я вважаю, що тут нема чого радіти і бути задоволеним. На мій погляд, крапка не поставлена», - заявляє адвокат народного депутата.

На думку Федура, щоб поставити крапку в цій справі, необхідно притягнути до кримінальної відповідальності тих слідчих прокуратури, які в 2005 році незаконно затримали Б.Колесникова, пред`явили обинувачення і відправили в СІЗО.

Але, здається, плани адвоката та його підзахисного ідуть набагато далі.

«Підсудний у справі відмовився давати свідчення, отже, видно, він розраховував або продовжує розраховувати на те, що хтось допоможе йому уникнути відповідальності», - відзначає адвокат. І додає: «Я думаю, що за Пенчуком сьогодні ніхто не стоїть, його всі кинули – ті, хто тоді використовував цей випадок у своїх інтересах. Але те, що тоді Пенчук не міг діяти сам, це однозначно. Пенчук був одним з тих, хто брав участь у провокації проти Колеснікова».

Кого має на увазі адвокат та чиєї відповідальності домогається народний депутат Колесников?

Можливо, ясність у це питання вносить кілька відповідей, які дав сам Борис Колесников в одному з інтерв‘ю УНІАН:

- Вашому колишньому публічному «обвинувачу» Борису Пенчуку дали вісім років...

- Вважаю цей вирок незаслужено жорстким, тому що він лише виконавець, а замовники залишилися безкарними. Ось у цьому проблема.

- Думаєте, вийде у Вас посадити Луценка, як ви заявляли кілька років тому?

- Посадити Луценка – не самоціль. Мета – щоб його притягли до відповідальності. Посадити його чи ні – нехай вирішує суд.

Справа не в Луценку. Таких міністрів взагалі не повинно бути, які сім`ями літають на державних літаках відпочивати до Криму, Одеси. Ну який міністр, в якій країні може дозволити собі таку поведінку?

Уявіть собі, що навіть не міністр, а начальник поліції уряду Нью-Йорка набив морду мерові десь на нараді в Білому домі. Можете собі таке уявити?!

- А легше було б притягти Луценка до відповідальності, якби він був в команді Ющенка?

- Ось бачите, в цьому-то і є, як кажуть, загадка українського суспільства...

Людина, в якій команді не була б, якщо порушує закон, має нести відповідальність.

«Помаранчеві» прийшли до влади, скориставшись довірою народу, який дозволив їм провести реформи, покликані вивести Україну на провідні позиції в європейському співтоваристві. Але прийшли погані совки, які почали продовжувати те, чим займалася влада при Кучмі. Ось і результат.

У нашій команді немає людини, яка б з трибуни кричала про відірвані ноги і била мера.