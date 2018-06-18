ПРИВІТ НІМЕЧЧИНІ-1933…

У Києві вже палять магазини з російськомовними книгами. У цей час «Свобода» заявляє, що не допустить безкарних дій українофобів. А що в цей час робить Служба безпеки України? У Києві вже палять магазини з російськомовними книгами

25 квітня о 4-й годині ранку у Києві невідомий розбив скло вітрини в книжковому супермаркеті на вул. Будівельників, кинувши у приміщення пляшку з легкозаймистою речовиною.

Як розповідає директор магазину Тетяна Назаренко, вона приїхала до магазину о 4-ій ранку, коли пожежники вже загасили вогонь.

«Я побачила на склі напис «Вурдалак» і вибиті вікна. Через дії невідомих постраждали вітрини із українською дитячою і художньою літературою та дитячі розвиваючі ігри. За кілька тижнів до цього до нашого магазину невідомий приніс листа, у якому було прохання забрати книгу Олеся Бузини і всю російськомовну літературу, оскільки вона начебто шкодить українській культурі. Дуже шкода, що ці люди прикривають свій вандалізм українськими ідеями і наносять шкоду не лише адміністрації магазину і продавцям, але й покупцям», - зазначила директорка.

Збитки уточнюються, невідома особа, яка скоїла ці протиправні дії, встановлюється. За фактом навмисного пошкодження майна

Та чи лише цей факт мав місце у столичних книгарнях?

Кваліфікація правоохоронцями злочину викликає певні сумніви, що влада зробить хоч якісь висновки.

Сліди ведуть до Тернополя?

Директор мережі "Книжковий супермаркет" каже, що це не поодинокий напад на книжкові магазини. Більше того, він переконаний, що «сьогоднішні події – це відгомін подій у Тернополі, коли перед виборами заливали магазини фарбою, оскільки там були російськомовні книги і книги Олеся Бузини».

До речі, з 24 на 25 квітня сталося ще кілька аналогічних підпалів.

Так, наприклад, розбили скло і кинули пляшку із запалювальною сумішшю в приміщення магазину на Луначарського, 10, що у столиці.

«А в магазині на Подолі, на банерах де знаходяться фотографії письменників, у тому числі й українських, написали, що ми продали батьківщину, і що ми проти України», - повідомив директор мережі книгарень. За його словами, у ці магазини також приносили листи з погрозами, але ніхто не звертав уваги на них.

«Свобода» заявляє, що не допустить безкарних дій українофобів

Начебто на замовлення, практично одночасно з описуваними подіями, Всеукраїнське об’єднання «Свобода», політичний зліт якого пов‘язують саме з Тернополем, виступила із заявою про те, що не допустить безкарних дій українофобів.

Як повідомили у прес-службі ВО «Свобода», Політрада Всеукраїнського об’єднання «Свобода» ухвалила рішення щодо вжиття активних заходів для недопущення системних проявів українофобії в державі. ВО «Свобода» вважає неприпустимим підігрівання антиукраїнської істерії в суспільстві, потурання цьому з боку місцевої влади в окремих регіонах України, байдужість, а інколи і відверто українофобські дії з боку центральної влади та правоохоронців.

Як наголошується в повідомленні прес-служби, ”Всеукраїнське об’єднання «Свобода» докладе усіх зусиль, щоб захистити кожного українця від будь-яких проявів українофобії. ВО «Свобода» розпочинає кампанію з моніторингу українофобських дій, під час якої реагуватиме на кожен прояв українофобії та надаватиме цим фактам належну політичну, юридичну, інформаційну та організаційну відповідь”.

«В Україні є лише один прояв ксенофобії – це українофобія, - заявляє лідер партії Олег Тягнибок. - Сьогодні українофобія, без сумніву, носить організований та системний характер, підживлюється ворожими Україні державами і не знаходить належної відповіді з боку влади та правоохоронних органів. Більше того, саме потурання чи безпосередня участь останніх уможливлює українофобські дії”.

”Ми не допустимо, щоб на українській землі у будь-якому її куточку переслідувались українці за національною ознакою. «Свобода» активно протистоятиме проявам українофобії. Також ми будемо інформувати українську громаду про факти українофобії та закликатимемо українців до самоорганізації та захисту своїх прав», – заявив О.Тягнибок.

«СБУ ніяким чином не втручається…»

А що ж робить Служба безпеки України, обов‘язок якої - реагувати на прояви будь-якої нетерпимості, в тому числі за національною ознакою, та на розпалення міжнаціональної ворожнечі?

Дуже показовою можна вважати відповідь Голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка на запитання журналістів щодо правомірності розміщення у Львові всеукраїнським об’єднанням «Свобода» лайт-боксів з написом ”Українська дивізія ”Галичина”. Вони захищали Україну”.

Як відомо, у квітні цього року у Львові з`явилися рекламні стенди з підсвічуванням, на яких нібито зображена символіка дивізії CC ”Галичина”.

21 квітня львівські комуністи навіть звернулися до Генерального секретаря ООН та Президента України з вимогою притягнути до відповідальності посадових та службових осіб Львівської міської ради та рекламного агентства ALTER у зв’язку з тим, що ”нещодавно у Львові на біг-бордах рекламного агентства ALTER V були розміщені рекламні плакати, які вихваляли дивізію СС ”Галичина”.

27 квітня Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що не вбачає у факті розміщення лайт-боксів…порушень міжнародних зобов‘язань України.

«СБУ ніяким чином не втручалася, оскільки там не було жодних порушень Україною своїх міжнародних зобов’язань, а резонанс, тому що російські журналісти неправдиво подали, що там (зображено). Там не було ніяких ні СС, ніяких інших закликів», - сказав В.Наливайченко.

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