ЗАБОРОНА ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСА: КЛАСИКА ЖАНРУ З НАБИВАННЯ ГУЛЬ НА ЛОБІ

15 травня ВР ухвалила закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але і участь в азартних іграх. Згідно закону, до суб`єктів ведення господарства, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією устаткування, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає переказу до державного бюджету України.

Прийняття Верховною Радою цього рішення, та ще в такий спосіб, вражає своє безглуздістю та правовим нігілізмом.

Певною мірою рішення народних обранців було пов’язано з нещодавньою трагедію в Дніпропетровську, коли під час пожежі в залі гральних автоматів загинуло 10 осіб та ще 10 постраждали. Втім, як відомо, за останні декілька років в парламенті ті чи інші народні депутаті неодноразово вносили законопроекти, спрямовані на обмеження чи навіть повну заборону грального бізнесу.

Вдумаємося, що відбулось.

Внаслідок чи то навмисного підпалу, чи з технічних причин в одному з гральних закладів у Дніпропетровську зайнявся один гральний автомат. Сама по собі ця подія не могла б викликати таких жертв, якщо б у приміщенні були дотримані правила пожежної безпеки. На жаль, як завжди у нас буває, власник цього закладу розраховував «на авось», а пожежники закривали очі на ті чи інші порушення.

Але чи може будь-яка подібна трагедія викликати таку реакцію виконавчої та законодавчої влади? Уявімо, що десь запалав супермаркет... Ми що, заборонимо усі супермаркети в країні? Рішення уряду тимчасово припинити діяльність усіх гральних закладів було не тільки відверто емоційним та непродуманим, а ще і неправовим.

Але рішення парламенту з цього приводу виглядає взагалі абсурдним. І навіть не тому, що вони заборонили гральні заклади. Народні обранці усім інвесторам, як українським, так і іноземним, продемонстрували умови ведення бізнесу та рівень захисту їх інвестицій в Україні.

Усі ці заклади працювали на основі виданих в законний спосіб відповідних ліцензій та досить немаленьких відрахувань до бюджетів. Їх власники зробили чималі інвестиції в розбудову цих закладів, і в один день їх діяльність припинили тільки тому, що хтось захотів попіаритись на трагедії.

Виникає риторичне запитання: а хто має компенсувати власникам цих закладів вже понесені витрати, у тому числі повернути здійснену оплату за ліцензії. Також потрібно відповісти, хто і за рахунок чиїх грошей має виплачувати вихідну допомогу десяткам тисячам працівників, які "завдяки" цьому рішенню в один день опинились без роботи. Як відомо, в цьому написаному «на коліні» законі жодних відповідей на ці запитання немає.

До речі, пані Тимошенко, вітаючи прийняття парламентом згаданого закону, повідомила, що отримує багато листів на підтримку такого рішення. Мовляв, азартні ігри руйнують долі сотень та навіть тисяч людей. Але, як відомо, благими намірами вимощений шлях в пекло.

По-перше, досвід вчить, що гральний азарт не можна заборонити. Якщо люди не зможуть викидати свій адреналін в офіційно зареєстрованому закладі, то робитимуть це в неконтрольованому та нерегульованому державою середовищі. Світова історія дає цьому безліч прикладів. І чим жорсткішими будуть заборонні заходи держави, тим більш злочинним буде цей бізнес.

По-друге, ті, хто пам’ятає часи горбачовської перебудови, має згадати щось дуже знайоме у цих заявах пані Тимошенко про листи з підтримкою дій урядовців. Тоді підтвердженням правильності запропонованих заходів щодо боротьби з пияцтвом пан Горбачов вважав чисельні листи пересічних громадян з підтримкою тих дій влади. Чи слід детально нагадувати, до чого це все призвело? Сотні тисяч отруєних фальсифікатом, жахливе зростання наркоманії та токсикоманії, знищений державний бюджет країни, вже не кажучи про занепад багатьох виноробних сільгосппідприємств – це все наслідок популістських та волюнтаристських дій того керівництва Радянського Союзу.

А уявімо, що завтра уряд чи парламент вирішить боротися з палінням тютюну чи споживанням алкоголю у такий же спосіб. Очевидно ж, що шкода та трагедія від цих поганих людських звичок куди більш негативна, ніж азартні ігри. Чи готовий уряд та народні депутати також взяти і в один день заборонити виробництво, розповсюдження та споживання тютюну та алкогольних виробів, не задаючись питанням, хто і за рахунок чиїх коштів покриватиме збитки виробників та розповсюджувачів цієї продукції та недоотримання коштів державного бюджету?..

Очевидно, що ні. І річ не в тому, що деякі з наших державних мужів полюбляють випити зайвого. Просто парламентське та урядове лобі у виробників тютюну та алкогольних виробів куди могутніше, ніж у власників гральних закладів.

Зрозуміло, що держава має опікуватись та протидіяти негативному впливу азартних ігор. У той же час робити це потрібно у цивілізований спосіб.

По-перше, мала б бути вироблена концепція розвитку цього бізнесу в Україні, яка б у тому числі визначала, де та як мають діяти ігрові заклади. Наприклад, є цікавою ідею, висловлену у 2005 році паном Червоненком, побудувати щось на кшталт українського Лас-Вегасу у степовій частині Криму, сприяючи залученню туристів туди не тільки у літні місяці, але і в інші сезони року.

Після визначення державної політики в питанні розвитку цього бізнесу в Україні потрібно було прийняти відповідні нормативні акти, і не тільки ті, які б регулювали, але які б водночас і стимулювали. При цьому мав би бути встановлений перехідний період, протягом якого могли б діяти вже існуючі ігрові заклади, але без видачі нових та продовження старих ліцензій.

Саме в такий спосіб приймали рішення щодо грального бізнесу в багатьох країнах світу – від Росії до Європи, а також в інших цивілізованих країнах світу. Але поки що ці очевидні речі незрозумілі нашим державним мужам. Ми стаємо свідками ще одного популістського та безглуздого рішення нашої держави.

Внаслідок цього уже сьогодні ми маємо багато чисельні акції протесту працівників грального бізнесу.

Завтра, попереджають маніфестанти, країна отримає 200 тисяч безробітних.

Але і це лише квіточки. Оскільки порушення прав іноземних інвесторів, які мають частку в цьому бізнесі в Україні, а також порушення закону про ліцензування, просто так державі не минеться. Найближчим часом можна очікувати судові процеси учасників грального бізнесу з державою, якщо та спробує достроково анулювати їхні ліцензії.

І ось тоді держава цілком реально розіб‘є собі лоба об заборонений гральний бізнес.