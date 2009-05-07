Трагедія в Дніпропетровську (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровську через пожежу в залі ігрових автоматів на проспекті Гагаріна, 127, яка сталася сьогодні о 00.45, загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.

Попередня причина пожежі у залі ігрових автоматів у Дніпропетровську - загоряння одного з гральних автоматів, розташованого біля входу до приміщення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську повідомив журналістам міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

За його словами, у нього викликає багато запитань кваліфікація співробітників залу гральних автоматів. Зокрема, зазначив міністр, про це свідчать спроби співробітників зали самостійно загасити пожежу, і тільки після того, як це не вдалося, були викликані рятувальні служби.

За словами В.ШАНДРИ, під час виникнення пожежі в залі гральних автоматів перебувало близько 60 осіб, які дивилися футбол по телевізору.

Фото УНІАН