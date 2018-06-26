КУПІВЛЯ ЗАСТАВНОГО МАЙНА: ПЕРЕВІРЕНО, МІНИ Є

Останні півроку на банківських та інших фінансових сайтах з`являється все більше пропозицій з продажу вилучених банками через несплату кредитів квартир та машин. Ціна, особливо щодо авто, буває дуже й дуже привабливою (звичайно, для тих у кого ще залишилися вільні кошти й упевненість у завтрашньому дні щодо власної зайнятості). Але... Придбання заставного майна може обернутися непередбачуваними претензіями колишнього хазяїна, який "попросить" усе повернути, причому в судовому порядку. Звичайно, у відповідь можна судитися з компанією, яка продала це майно, та можна й уникнути сеансу шокотерапії, зваживши всі ризики...

Схеми реалізації та придбання

Везунчиками можна назвати тих, хто збирав гроші ще до кризи в надії купити в кредит квартиру, будинок або машину. Економічний крах кардинально змінив ціни та вагомість накопичень. Наприклад, валюти, стало вистачати не тільки на перший внесок, як планувалося, але й на більшу частину суми для покупки. Та й на ринку з боку банків з`явилися привабливі пропозиції в плані конфіскованого майна.

До речі, на сайті http://www.creditsvit.com.ua/ можна ознайомитися із пропозиціями по конфіскату. Згідно з даними компанії "КредитСвіт", ціни на однокімнатні квартири коливаються в діапазоні 70-80 тис. дол., залежно від місця розташування, двокімнатні - 100-135 тис. дол., трикімнатні - 150-280 тис. дол. Автомобіль можна придбати як за 11,5 тис. дол. (Hyundai Accent), так і за 48,2 тис. дол. (Mercedes-benz ML 280 CDI). Очевидно, що ціна може варіюватися, тому що умови продажу через дану компанію передбачають торг…

Але чи варто купувати те, що вилучили за борги, і чим це може обернутися?

Ідеальний варіант як для банку, так і для клієнта - переоформити проблемний кредит на більш платоспроможну особу. По-перше, той, хто "віддає" свій кредит через неспроможність його сплачувати, отримує компенсацію від того, хто кредит перебирає на себе. Звичайно, не у всіх випадках. Але люди, які бажають розжитися, приміром будинком, що припав до душі, швидше за все, заплатять відступні. По-друге, банк отримає сповна всі відсотки, нараховані за кредитом, і не буде вовтузитися з конфіскацією майна за борги та наступним перепродажем. У більшості випадків, до речі, банки на цьому втрачають прибуток.

Тим, хто прагне у такий спосіб обзавестися "кредитом", довго шукати не доведеться. Багато банків уже пропонують послугу або з переоформлення боргу на третю особу або ж з купівлі заставного майна. Якщо ж є бажання щось купити, то серед конфіскованого майна є маса вигідних пропозицій по авто. Щоправда, з нормальними варіантами за співвідношенням ціна/якість щодо нерухомості буде важче. Справа в тому, що кількість перепродаваних автомобілів настільки велика, що їх збувають ледь не за демпінговими цінами. Якщо задатися метою, то можна відшукати машину в півтора- два рази дешевше, ніж в автосалоні.

З житлом складніше. Квартири й будинки за адекватними цінами розбираються як гарячі пиріжки, на ринку навіть ведеться активна конкуренція, адже такі об`єкти можна продати вигідно й швидко.

Але у більшості випадків, як пояснюють експерти, продається недобудоване житло та низьколіквідні ділянки землі. До того ж, ціни на заставну нерухомість, що реалізується, здебільшого залишається на до кризовому рівні, що майже вдвічі (у доларовому еквіваленті) дорожче, ніж зараз на ринку.

Справа в тому, що згідно із законом банк не може продати дешевше, ніж залишок вартості заставного майна. "Якщо банк це робить, то мінусову різницю в сумі, яка недоплачена, банк повинен або додатково стягнути з фізичної особи, або списати в збиток

Що робити, щоб не було якщо...

Між тим, не всі банки особисто займаються перепродажем заставного майна, яке було конфісковано в боржників-фізосіб за рішенням суду. Після взяття його його на свій баланс, у банка з`являється додаткове податкове навантаження. Тому банки створюють дочірні компанії, які досить успішно й швидко підшукують покупців. Інтернет потроху наповнюється сайтами таких компаній.

Втім, як прогнозують експерти, Україна не наздожене Європу щодо перепродажу майна через "недописаність" свого законодавства. Якщо у світі така практика давно налагоджена, то в Україні, наприклад, придбавши заставну квартиру, яка була конфіскована, три роки трясешся, очікуючи в гості старого хазяїна, який через суд може довести, що його примусили до відчуження майна.

Є кілька варіантів, коли суд може визнати право першого власника на конфісковане заставне майно. Згідно із Цивільним кодексом України, якщо майно за договором купівлі/продажу придбане в особи, яка не мала право його відчужувати, (навіть якщо новий власник про це не знав і не міг знати), попередній власник, може вимагати повернення майна. Таке можливо у випадку, якщо майно було загублене власником, викрадене в нього, або майно вибуло із власності власника поза його волею (окрім випадку, коли це майно відчужене в судовому порядку за несплату).

Тобто , новий власник за такого розкладу залишається у розбитого корита. Хоча й може вимагати відшкодування збитку від компанії, яка йому продала "невдалу" нерухомість або машину.

В результаті, виходить, схема реалізації заставного майна, як люблять говорити наші політики, не зовсім прозора. За словами начальника управління автокредитування "Альфа-банку" (Україна) Віталія Жихарцева, на сьогоднішній день в Україні всього лише кілька банків мають прозорий і налагоджений процес реалізації заставного майна.

Але є й позитивні моменти. Придбавши, наприклад, заставний автомобіль, клієнт отримує низку переваг:: банк не буде приховувати стан автомобіля, як це часто робиться при покупці "з рук". Ціни на авто встановлюватимуться на підставі експертної оцінки, яка відбиватиме реальну ринкову вартість автомобіля. Крім того, клієнт матиме підтвердження, що в даного авто був лише один хазяїн, що автомобіль не перебуває в розшуку, інформація про нього достовірна й у повному обсязі.

І все ж таки, поки немає чіткого законодавчого регулювання всіх можливих нюансів перепродажу заставного майна, очевидно, варто утриматися від покупки. А якщо вже купувати, то щоб документів причепитися було неможливе. До речі, це можна зробити на публічних торгах. Словом, криза навчить жити…