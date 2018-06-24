ЗА ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ ВЗЯЛИСЯ ПО-ДОРОСЛОМУ

"Дитяче" - не означає "для дітей"

Левова частка продуктів, які українці сприймають як дитяче харчування, насправді такими не є, стверджують у Центрі незалежних споживчих експертиз "ТЕСТ".

Наприклад, "дитячі" сосиски у свідомості споживача сприймаються як сосиски, які додатково досліджуються і при виготовленні яких враховуються особливості дитячого організму. "Насправді, дитячі сосиски просто так називаються. І до дітей не мають ніякого відношення, і до дитячого харчування зокрема", - підкреслює президент Центру "ТЕСТ" Сергій Безрукий.

За його словами, переважна частина йогуртів й інших молочних продуктів також не є дитячим харчуванням, а лише продуктами загального споживання. Так, зображення на упаковці йогурту - скажімо, полуниці - зовсім не гарантує наявність в нім натурального фрукта. За допомогою подібних прийомів звичайні продукти харчування стилізують - особливо зовні або в рекламі - під дитяче, пояснює С.Безрукий.

За його словами, про те, що продукт є харчуванням для малюків, повинна свідчити спеціальна вказівка на упаковці, в якій позначений вік дитини, з якої можна вживати продукт. Особливі вимоги до сировини, технології і виробництва забезпечує реєстрація продукту як "дитяче харчування" і нанесення відповідного напису на упаковку.

При цьому С.Безрукий підкреслює, що на упаковці справжнього дитячого харчування повинен бути обов`язково нанесений напис "для дитячого харчування". "Якщо такої фрази там немає, то це - продукт для загального споживання", - стверджує експерт.

Нові правила і вимоги

Законопроект N4584, що передбачає внесення змін до Закону "Про дитяче харчування", розділяє продукти дитячого харчування за основними видами, відповідно до їх призначення і складу.

Так, окрім узагальненого терміну "дитяче харчування", окремо вводяться терміни "дитячі суміші початкові (стартові)", "дитячі суміші для подальшого годування", "продукти прикорму", "дитячий фруктово-ягідний і трав`яний чай (фіточаї)", “чайні напої" та інші.

Документ також передбачає, що сировина, яка використовується для виробництва дитячого харчування, винна вирощуватися/вироблятися виключно у спеціальних сировинних зонах. При цьому встановлено заборону на здійснення будь-якої діяльності, яка може призвести до погіршення стану навколишнього середовища у спеціальній сировинній зоні.

Також пропонується заборонити використання у дитячому харчуванні генно-модифікованих організмів (ГМО), ароматизаторів, фарбників, штучних підсолоджувачів, консервантів, стабілізаторів, спецій та ін.

Водночас законопроект знімає заборону на застосування у продуктах дитячого харчування крохмалю і пшеничного борошна.

Разом із тим, законопроектом встановлюється перелік обов`язкової інформації, яка мусить бути на етикетках продуктів дитячого харчування. Зокрема, до обов`язкових віднесено дані про призначення продукту і вікові обмеження у його застосуванні.

Крім того, згідно із проектом, продукти дитячого харчування повинні розфасовувати в асептичну, герметичну упаковку, яка має гарантувати безпеку і збереження живильної цінності продукту на всіх етапах обороту протягом усього терміну придатності вживання.

Як відзначила маркетинг-менеджер категорії дитячого харчування "Тетра Пак" Катерина Никитенок, асептична картонна упаковка відповідає усім вимогам по безпеці спеціалізованих дитячих молочних і кисломолочних продуктів. Вона складається з 6-ти шарів картону, алюмінієвої фольги і харчового поліетилену, які захищають продукт від світла, негативної дії повітря і проникнення бактерій.

За даними представника "Тетра Пак", сьогодні в Україні близько 45% молочних продуктів дитячого харчування розфасовано в асептичну картонну упаковку.

Заборонений крохмаль

Головним пропуском Закону про дитяче харчування, який повинен виправити запропонований законопроект N4584, експерти називають заборону на використання в дитячому харчуванні крохмалю.

"У Законі (про дитяче харчування, - ред.) допущена серйозна помилка: заборона на використання крохмалю у виробництві продуктів дитячого харчування, який (крохмаль, - ред.), до речі, дозволений в усіх країнах", - коментує Марія Гулич, завідувачка лабораторії гігієни харчування Інституту гігієни та медичної екології ім. А.М.Марзєєва АМН України.

"Частина продуктів без крохмалю зробити неможливо, - підтверджує президент Центру "ТЕСТ" С.Безрукий.

За словами розробників законопроекту, харчовий крохмаль є основним полісахаридом у харчуванні дітей, особливо в перший рік життя. "Він (крохмаль, - ред.) потрібен для забезпечення повноцінного вуглеводного компоненту раціону харчування дітей і нормального розвитку дитячого організму", - йдеться у поясненні до законопроекту.

За словами директора Ліги виробників харчових продуктів Геннадія Кузнецова, крохмаль як джерело вуглеводів, дозволений до використання в дитячому харчуванні міжнародним і європейським законодавством відповідно до вимог збірки міжнародних стандартів на харчові продукти "Кодекс Аліментаріус", розробленого Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН і Всесвітньою організацією охорони здоров`я.

"Не слід забувати, що ЄС під гармонізацією (українського законодавства до європейського, - ред.) розуміє однозначне ухвалення їхніх (європейських, - ред.) нормативів і ніякої іншої гармонізації не приймає", - підкреслює президент Центру "ТЕСТ".

Одного Закону мало

На думку директора Ліги виробників харчових продуктів Г.Кузнецова, одним лише внесенням змін, які містяться у законопроекті N4584, не можна створити повноцінну законодавчу базу для регулювання виробництва і обігу дитячого харчування. "Це повинні бути підзаконні акти", - вважає експерт.

Г.Кузнецов відзначає, що, згідно із Законом "Про дитяче харчування", Міністерство охорони здоров`я повинне затвердити мінімальні специфікації якості і санітарні норми щодо продуктів дитячого харчування.

"На жаль, вказаних документів поки ніхто не бачив, - констатує директор Ліги виробників харчових продуктів. - Проте наша організація вже почала розробку проектів цих документів і, сподіваюся, в найближчому майбутньому ми надамо їх на розгляд Міністерства охорони здоров`я України".

Разом із тим, за словами Г.Кузнецова, законопроект у цілому є черговою сходинкою, що наближає українське законодавство у сфері дитячого харчування до європейських стандартів.