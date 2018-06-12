ПРЕДСТАВНИКАМ ФСБ В КРИМУ ТАКИ ДОВЕДЕТЬСЯ ПОВЕРНУТИСЯ В РОСІЮ

Двосторонні угоди та закони самої Росії говорять про це чітко... “Чорноморський флот не підкоряється українській владі”, – заявив представник РФ... Угоди це заперечують...

ФСБшники ЧФ мають повернутися з Криму до Росії. Автор дійшов цього висновку зовсім не з якихось політичних міркувань. А просто завдав собі праці прочитати відповідні закони – як України, так і Російської Федерації. Цікаво, чи зробили це російські дипломати та аналітики перед тим, як давати свої коментарі?

Нагадаю фабулу: голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що після 13 грудня всі 19 співробітників ФСБ Росії на Чорноморському флоті РФ, які займаються там контррозвідувальною діяльністю, повинні залишити територію України. І уточнив, що про цю вимогу російську сторону сповістили по офіційних каналах. Наливайченко також сказав, що всі функції, передбачені українським законодавством, зокрема з питань безпеки російських моряків, покладено на підрозділи військової контррозвідки СБУ в Севастополі та Сімферополі.

Росія відреагувала на це вельми невдоволено. На брифінгу в Москві офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Андрій Несторенко заявив, що співробітники ФСБ Росії, котрі працюють у складі Чорноморського флоту РФ, перебувають на території України нібито „відповідно до двосторонніх угод”. А звернення української сторони „розглядатимуться в правовому полі й за столом переговорів”.

Більш відвертим був такий собі керівник російського Центру військового прогнозування Анатолій Циганок. Аналітик не ховався за безіменними „двосторонніми угодами”, а прямо заявив, що вимоги голови СБУ „суперечать договору про базування ЧФ РФ”.

"Відповідно до договору Чорноморський флот не підкоряється українській владі. Співробітники нашої Федеральної служби (безпеки) в рамках дій ЧФ відповідають за безпеку флоту", – сказав він.

Циганок припускає, що така заява в Україні зроблена "для внутрішнього користування", щоб показати, як СБУ забезпечує безпеку України. Мовляв, у зв`язку з цим представники ФСБ не реагують на заяву Наливайченка.

А ось у автора цих рядків сформувалася така думка: саме ФСБ мовчить тому, що заперечити їм нічого.

Для початку розберемося, на яких же правових підставах 19 офіцерів ФСБ перебувають на території України. А на дуже сумнівних.

Чинна Угода між Російською Федерацією та Україною про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України оперує виключно термінами „військові формування” та „особи, що входять до складу військових формувань”, які визначені у ст. 2 Угоди. (Ну, є ще „члени сімей осіб...”) Тому питання полягає в тому, чи входять військовослужбовців ФСБ до складу „військових формувань”. Адже на тих, хто в ці категорії не входить, дія Угоди, ратифікованої Верховною Радою України 24 березня 1999 року, не поширюється. І вони не повинні перебувати в місцях дислокації ЧФ.

Федеральний Закон про Федеральну службу безпеки Росії дає на це питання абсолютно чітку відповідь. Цитуємо ст. 2, яка визначає склад органів ФСБ, – „Управління (відділи) федерального органу виконавчої влади в царині забезпечення безпеки в Збройних Силах Російської Федерації, інших військах та військових формуваннях, а також в їхніх органах управління (органи безпеки у військах”.

Таким чином, працівники підрозділу „федерального органу виконавчої влади” аж ніяк не можуть бути особами, що входять до складу військових формувань і не підпадають під дію вищеназваної Угоди. І вимоги керівництва СБУ повернути їх до Росії є цілком законними.

А хто ж займатиметься безпекою бідолашних російських морячків? А якраз це Угода передбачає недвозначно. У ст. 6 ч. 3 записано: „Органи державної влади України поважають статус військових формувань, вживають необхідні й узгоджені з їх командуванням заходи, які забезпечують безпеку особового складу”. Так що наші контррозвідники надійно убезпечать ЧФ від усіляких підступних „джеймсбондів”!

Ну і щодо „непідкорення українській владі” – питання спірне, оскільки ч. 1 ст. 6 угоди зобов’язує військові формування ЧФ дотримуватися українського законодавства. Згідно з ч. 1 ст. 19, „у справах про злочини, здійснені особами, що входять до складу військових формувань, або членами їх сімей на території України, застосовується законодавство України і діють суди, прокуратура та інші компетентні органи України”. Отже, принаймні судовій владі доводиться „підкорятися”. Як би це не було неприємно для наших „старших братів”.