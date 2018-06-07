ПРО УКРАЇНЦІВ ПОДБАЛИ, АБО ЗАКОНИ, ЯКІ З ЛИПНЯ ЗРОБИЛИ ЖИТТЯ ДОРОЖЧЕ

Перше липня – знаковий день, майже, як перше квітня. Над нами знову пожартували, або точніше: підняли настрій і додали оптимізму. Завдяки законотворчому колективу Верховної Ради підвищується акциз на пиво, алкоголь, а також, згідно з бюджетом на 2009 рік, зросте мінімальна заробітна плата. Про зарплату в останню чергу, бо, в порівнянні з першими двома категоріями зростання, вона займає останню сходинку п`єдесталу.

Про пиво

Все за порядком. Акциз на пиво підвищується на 93,5% – з 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Історія цього пункту закону не позбавлена інтриги. Рішення внести зміни в норми закону щодо подорожчання пива Верховна Рада прийняла 3 червня. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планували направити для забезпечення хворих на цукровий діабет, їх кількість катастрофічно зростає, а лікування дорожчає. Також, передбачали додаткову дотацію місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет у розмірі 160 млн. грн. Крім того, частину коштів планували направити на реалізацію заходів з цілодобового забезпечення Львова водою – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Проте, після того, як закон був внесений на підпис Президентові, стало відомо, що додаткові засоби від підвищення акцизу на пиво ВР має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, але й на утримання свого апарату, тобто плюс 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент ветував цей закон. Рада все ж таки підтримала пропозицію Віктора Ющенка – не збільшила собі гаманець – і 23 червня прийняла закон в новій редакції.

Отже, любителі пива можуть спати спокійно: гроші з їхніх кишень не підуть безпосередньо парламентаріям. Вони, сподіватимемося, матимуть інше призначення, правда, яке?..

Є й інша сторона медалі. Що думають виробники та експерти? Різке підвищення акцизу на пиво призведе до зменшення податкових надходжень, вважає член парламентського бюджетного комітету, заступник голови УНП Ярослав Джоджик. На його думку, такі дії матимуть негативні наслідки для галузі.

«Всесторонній аналіз свідчить, що запропоноване підвищення ставки акцизного збору на пиво не призведе до бажаного збільшення надходжень до бюджету, а навпаки – відрахування до бюджетів всіх рівнів зменшаться на 500 млн. грн., зросте рівень безробіття, закриються малі та середні підприємства, держава додатково збільшить виплати на безробіття працівникам галузей на 120 млн. грн.», - заявляє Я.Джоджик.

Він відзначив, що таке підвищення остаточно знищить пивну галузь. За його інформацією, в 2008 році припинили виробництво Мелітопольський, Ізюмський, Ніжинський, Луганський, Роменський пивзаводи, підприємства “Імперія – З”, “Бел Гер”, “Нова Баварія”, Київський завод солодових екстрактів. З червня по грудень 2008 року об`єми виробництва в галузі скоротилися на 13,8 млн. дол. США.

За словами Я.Джоджика „через різке підвищення цін на сировину та енергоносії, інфляційні процеси, з червня 2008 року спостерігається стагнація пивної галузі». «Через це в цьому році очікується надходження податків лише на 2 млрд. грн. (у 2007 році було 2,5 млрд. грн.). Відсутність кредитних ресурсів і багатомільйонне вимивання оборотних коштів від курсової різниці з виплати валютних зобов`язань за інвестиційними проектами, призвела до збитковості галузі, а також до припинення реалізації нових інвестиційних проектів”, - відзначив він.

На його думку, таке рішення - „демонстрація ставлення влади до виробництва і виробника, коли, всупереч публічним обіцянкам, на нього продовжують підсилювати податковий тиск і доводять до закриття підприємства”.

Не хочеться перераховувати думки виробників, бо вони повністю збігаються з висновками народного депутата. Навіть, як не дивно, не розходяться в цифрах.

Про горілку

А зараз для любителів міцних напоїв. Подорожчають і їхні “улюблені” напої. І все це згідно з Законом № 1202-VI «Про внесення змін до деяких законів України з питань акцизного збору».

Так, з 1 липня 2009 року ставка акцизного збору на ігристі та газовані вина зросла в 1,5 разу – з 1,6 до 2,5 грн. за 1 л. Акциз на інші напої (сидр, перрі (грушевий напій), медовий напій), що перебродили, суміші з напоїв, що перебродили, підвищений на 25% – з 27 до 34 грн. за 1 л 100-процентного спирту.

Крім того, з 1 листопада 2009 року будуть підвищені на 50% ставки на важкі дистиляти – з 20, 30, 35, 45 євро до 30, 45, 50, 65 євро, відповідно, за 1000 кг.

Також передбачається щорічне, починаючи з 2010 року, проведення індексації ставок акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої залежно від індексу споживчих цін за 12 попередніх місяців.

Кабінет Міністрів не пізніше 1 серпня повинен публікувати ставки акцизного збору на етиловий спирт і алкогольні напої, визначені з урахуванням індексу споживчих цін.

Виробники відреагували на таке рішення за традиційною для України схемою.

24 червня під стінами Кабміну і ВР вони провели акцію протесту. На мітинг приїхали трудові колективи 10-ти українських підприємств , як виробників алкогольних напоїв, так і спиртної галузі – більше тисячі осіб.

Під час акції люди демонстративно виливали легально виготовлену алкогольну продукцію на асфальт на знак того, що через підвищення акцизів галузь зупиниться і її витіснить тіньовий алкоголь.

Експерти з ними згодні. За розрахунками Асоціації виробників алкоголю «Укргорілка», внаслідок падіння купівельної спроможності населення виникнуть проблеми з оборотними коштами у підприємств, збільшення ставки акцизного збору призведе до падіння легального виробництва продукції на 53-90%. Підприємства будуть змушені зупинитися, як мінімум, на 2-3 місяці.

Фахівці вважають, що збільшення акцизу приведе до значного подорожчання продукції: вартість пляшки 0,5 літра горілки навіть в нижньому ціновому сегменті перевищуватиме 20 грн.

На думку експертів, падіння об`ємів споживання легально виготовленого алкоголю спричинить катастрофічне скорочення бюджетних відрахувань.

А народний депутат Павло Климець, що вийшов тоді підтримати мітингувальників, так прокоментував ситуацію: «Згадаєте мої слова, це знають всі основні гравці галузі: 2-3 місяці надходжень від лікеро-горілчаних виробів не буде взагалі. Чому? Тому що населення навряд чи витримає – особливо перші місяці – шоковий удар цін».

Демонстранти запевнили, що якщо влада й надалі ігноруватиме проблеми галузі, вони готові до активніших заходів.

Залишається тільки дочекатися наслідків такої антикризової програми. І справа не в тому, що подорожчає зовсім не товар першої необхідності, а в тому, що наслідки тиску на галузь можуть бути непередбачувані. Не треба проводити порівняння із західними ринками. Там такі продукти значно дорожчі, але і в гаманцях «замучених» кризою європейців і американців значно більше засобів для виживання. Тут ще хочеться згадати культуру, про яку забули наші політики й управлінці. Раніше треба було прищеплювати хороше, у прямому значенні цього слова.

Мінімальна росте...

Наприкінці про дуже важливе. Підвищення мінімальної зарплати. Вона збільшується аж на 5 грн.! З 625 до 630 грн. Це передбачено статтею 55 Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (№ 835-VI від 26 грудня 2008 р.).

Кабмін встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня 2009 року у розмірі 605 грн., з 1 квітня – 625 грн., з 1 липня – 630 грн., з 1 жовтня – 650 грн., з 1 грудня 2009 року – 669 грн.

Працівникам бюджетних установ, розміри посадових ставок яких будуть менші, ніж певний розмір мінімальної заробітної плати, ставка встановлюється на рівні мінімальної зарплати.

Крім того, з 1 липня надбавка до пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, державній соціальній допомозі інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам підвищується на 6,7 грн. – до 14,2 грн. Ця надбавка буде підвищена також з 1 жовтня – до 28,4 грн. (постанова Кабміну №198 від 11 березня 2009 року «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»).

Згідно з законом, рівень прожиткового мінімуму, встановленого на 2009 рік, складає для непрацездатних осіб 187,5 грн., для інвалідів – 200 грн. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім`ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина вчиться), рівень забезпечення прожитковим мінімумом складає для дитини до 6 років 278,5 грн., від 6 до 18 років – 350,5 грн.

Але на цьому історія мінімальної зарплати не закінчується. Дуже вже “регіонали” наполягають на її підвищенні з урахуванням кризи. Виникає запитання, а де брати «тугрики». Та все ж парламентарії 25 червня приймають в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо розмірів прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати). Не голосувала у повному складі фракція БЮТ.

Цим законопроектом передбачається затвердити на 2009 рік прожитковий мінімум на 1 людину з розрахунку на місяць у розмірі 808 грн., з 1 жовтня – 848 грн., і для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення: для дітей віком до 6 років: з 1 липня – 727 грн., з 1 жовтня – 764 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 930 грн., з 1 жовтня – 987 грн.; для працездатних осіб: з 1 липня – 860 грн., з 1 жовтня – 900 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 липня – 644 грн., з 1 жовтня – 674 грн. На 1 січня 2009 року рівень прожиткового мінімуму складав 669 грн.

Також законопроектом передбачено встановити з 1 липня 2009 року розмір мінімальної зарплати на рівні 825 грн., з 1 жовтня – 864 грн. і з 1 грудня – 900 грн.

Але, сподіватися на краще, здається, не варто. Де взяти ці кошти невідомо, а популізмом ми вже наїлися. До речі, про закуску. Нам знову залишається тільки почекати, щоб зрозуміти: коли немає грошей, на пиво та горілку не тягне. Може воно і краще? Зараз потрібна тільки твереза голова як країні, так і нам...