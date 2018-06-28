ЗАРУЧНИКИ ХАЛАТНОСТІ

3 липня на Донеччині протягом дня до центральної лікарні Першотравневого району з селища Мангуш із ознаками харчового отруєння було госпіталізовано 20 вихованців дитячого оздоровчого центру „Сонячний берег” і один співробітник закладу. Наступного дня ввечері з потяга “Ужгород - Київ” у Львові зняли і доправили до обласної лікарні 65 дітей і 7 вихователів з попереднім діагнозом “гострий гастроентероколіт”, які поверталися до столиці з відпочинку у санаторії “Перлина Карпат”. Пізніше у Тернополі та Хмельницькому з цього потягу зняли ще 4 дітей. 6 липня у інфекційному відділенні Дрогобицької районної лікарні опинилися 22 дитини з санаторію “Конвалія” на Львівщині. У всіх встановили діагноз “гостра кишкова інфекція”. 11 липня в Мукачевому 22 людини отруїлися тістечками у кафе. А після весілля у буковинському селі Йорданешті 14-15 липня з ознаками харчового отруєння у місцеві лікарні потрапило 23 людини. Хто повинен нести відповідальність за шкоду, нанесену здоров’ю українців, як можна компенсувати збитки і чи можна вберегтися від отруєння, дізнавався УНІАН.

- Зараз робота у оздоровчих закладах сезонна. Коля, Вася, Маня, на кухні хочете працювати, грошей заробити? Вперед! Хто їх там перевіряє?! - обурюється відомий терапевт, лікар у третьому поколінні Борис Скачко. - Якщо раніше всі санаторії працювали цілий рік і там були постійні співробітники, то сьогодні це сезонні працівники, і добре, якщо вони є носіями лише однієї пакості. Є ж купа інших інфекцій, окрім сальмонели, дизентерії всілякі, тифи...

Заступник міністра охорони здоров’я Валерій Бідний, який очолював комісію щодо перевірки обставин отруєння дітей, на колегії МОЗ доповів, що “матеріально-технічна база та санітарно-гігієнічний стан санаторію “Перлина Карпат”, рівень підготовки і кваліфікації обслуговуючого персоналу не відповідає вимогам щодо оздоровлення та відпочинку дітей”. У санаторії знайшли сальмонелу і стафілокок. Збудники перебували у змивах холодильників для зберігання риби та м’яса, у маслі, овочевому салаті, на дошках для різання. Крім того, збудники сальмонели виявили у двох працівників харчоблоку.

Цікаво, що територіальна санітарно-епідемічна служба не давала дозволу на оздоровлення та відпочинок дітей в санаторії. Чому тоді київська влада відправила на оздоровлення дітей у заклад, який не мав відповідної документації і не пройшов перевірок – питання, звісно, відкрите. Але чому і міністерство почало бити на сполох та метати громи і блискавки лише постфактум, а не провело системних перевірок перед початком оздоровчого сезону?

Нові заїзди у сумнозвісні санаторії поки припинені. Санстанції по всій Україні почали активні рейди, особливо по оздоровчих закладах. Але як діяти батькам, чиї діти стали заручниками халатності і керівництва оздоровчих установ, і держави? Відправляли дитину на відпочинок і оздоровлення, а вона повернулася з інфекційною хворобою, лікування якої виллється у копієчку...

Правозахисник Сергій Буров в коментарі УНІАН зазначає, що в будь-якому разі збитки постраждалим мають бути компенсовані:

- Тут існує два аспекти: хто має відповідати і яке відношення до цього мають державні органи. Передусім відповідальність несе той санаторій, де сталося отруєння. Але навіть якщо це приватний санаторій, несе відповідальність і держава. Адже цей санаторій має бути перевірений і відповідати всім санітарним умовам.

Буров зазначає, що батькам треба подавати до суду і відшкодовувати всі витрати. Якщо вони не обізнані з процедурою подання позову, то можуть звернутися до правозахисних організацій, які існують майже у кожній області. Є імовірність навіть безкоштовної допомоги в таких випадках, принаймні, першої консультації юриста.

Але за свою практику Сергій ще не чув про жодне звернення від постраждалих внаслідок харчового отруєння. “Люди не вірять, що можна захистити свої права в таких випадках”, - пояснює він.

До речі, у законі “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” чітко прописано, що громадяни мають право на “відшкодування шкоди, завданої їх здоров`ю внаслідок порушення підприємствами, установами, організаціями, громадянами санітарного законодавства”. Причому у статті 48-й цього закону йдеться про механізми відшкодування: “Підприємства, установи, організації, підприємці та громадяни, які порушили санітарне законодавство, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь... людей, зобов`язані відшкодувати збитки громадянам, підприємствам, установам і організаціям, а також компенсувати додаткові витрати органів, установ та закладів санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних та протиепідемічних заходів і витрати лікувально-профілактичних закладів на подання медичної допомоги потерпілим. У разі відмови від добровільної компенсації витрат або відшкодування збитків спір розглядається у судовому порядку”.

А чи можна вберегтися від отруєння? За словами Бориса Скачка, на смак чи запах виявити зіпсовані продукти майже неможливо. “Якщо раніше ковбаса ставала зелена і слизька, то сьогодні такого не станеться, бо там купа консервантів”, - пояснює він.

- Треба завжди намагатися знати, що ти їсиш. Перед тим як кудись їхати, потрібно хоча б побачити харчоблок, - розповідає лікар. - Для приготування їжі повинно бути декілька столів – це норми ще радянських часів, які зараз дуже часто порушують. Всі економлять, ріжуть на одному столі і хліб, і зелень, і м’ясо. Коли людина йде у ресторан, краще зайти через кухню і подивитися в яких умовах готується те, що ти збираєшся їсти і за що будеш платити.

Розпізнати ймовірне харчове отруєння не важко. Якщо ви не хворієте на гастрит чи виразку або якусь іншу кишково-шлункову хворобу, а після прийняття їжі з’явився біль у шлунку, треба одразу діяти, радять експерти.

- Здавалося б банальне шлункове отруєння, ну поболіло, побурчало у животі, температурка піднялася, знудило, пронесло, але внаслідок інтоксикації відбувається втрата років біологічного віку, - наголошує Скачко. - Як раніше на Півночі був рік за три, то в цих випадках день за п’ять років за тривалістю життя.

Тож головне – якнайшвидше позбавитися отрути. В першу чергу лікарі радять викликати блювоту, а для цього пити побільше води. Якщо ви повністю не позбулися отрути, то вас переслідуватимуть колики у животі, озноб і температура. Тоді треба запастися активованим вугіллям, і кожні півгодини-годину приймати по 10-15 пігулок. До речі, якщо ви отруїлися десь на природі, то активоване вугілля може замінити листя подорожника. Якщо після цих процедур ви почуватиметесь трішечки краще, радіти все одно зарано. Це не свідчення того, що ви побороли отруту, просто менша кількість токсинів стала потрапляти у кров. Тому краще звернутися до лікарні, де спеціалісти зможуть вас оглянути і оцінити ступінь загрози. І не треба боятися, що вас одразу покладуть у лікарню - піти звідти, написавши розписку, ви завжди зможете.