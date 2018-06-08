ДОБРОСОВІСНО РЕКЛАМУЮЧИ ЮЛІЮ ТИМОШЕНКО

Добре відомий Печерський районний суд міста Києва 22 вересня суворо заборонив усім сущим в Україні журналістам, піарникам та рекламникам «поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії Тимошенко».

Будь-якої.

Авторові дуже подобається це всеохопне, чітке й вичерпне формулювання.

“Заборонити Підлубному Петру Сильвестровичу (це автор скандального відеоролика під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює”. – Авт.) та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на білбордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, у мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, зокрема рекламні ролики, що містять недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, а також будь-яку іншу недобросовісну соціальну рекламу, та оприлюднювати її в будь-який спосіб до розгляду спору по суті”.

Будучи законослухняним громадянином, автор негайно взявся за творче виконання судової ухвали. У сенсі – за добросовісну соціальну рекламу фігурантки вікопомного рішення Печерського суду. Як завжди, почав збирати матеріал для рекламної статті в новинних стрічках інформагенцій та Інтернет-сайтів. Але на очі лізло казна-що.

«За інформацією Держкомстату, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 36,3%, або 431,2 млн. грн., і на 1 вересня 2009 року становила 1 млрд. 619,9 млн. грн. Зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксовано в усіх областях України. Середня заробітна плата в Україні в серпні 2009 року зменшилася на 89 грн. порівняно з липнем ц.р. і на 1 вересня становила 1919 грн.».

«Від бідності, яка унеможливлює реалізацію будь-яких прав людини, потерпають понад 70% українців, виходячи з критеріїв ООН для розвинутих країн. Також, за її словами, не відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб, установленому держбюджетом України 2009 року (669 грн., або 56,8 євро), мінімальний рівень заробітної плати більшості громадян нашої країни: він становить 625 грн., або 53 євро. Фактичний же прожитковий мінімум за цінами липня 2009 року для працездатних осіб сягнув 896 грн.: отже, затверджений норматив значно нижчий, ніж має бути». (Уповноважена з прав людини Н.Карпачова http://www.unian.net/ukr/news/news-337792.html ).

«Україна зайняла 142-е місце зі 183 в рейтингу сприятливості умов для підприємницької діяльності, складеному Світовим банком та Міжнародною фінансовою корпорацією».

«За інформацією Державного комітету статистики України, підприємства хімічної промисловості України в січні–липні цього року скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 24,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, – до 1,281 млн. тонн».

«У Харкові страйкують працівники комунального підприємства «Міськелектротранс»: трамваї та тролейбуси не виїхали на маршрути. Прес-служба міськради нагадує, що трудовий колектив ХКП «Міськелектротранс» на загальних зборах вирішив провести одноденний страйк. Критична ситуація на ХКП склалася у зв’язку з невиплатою державою компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій – за півтора року з держбюджету підприємству не виплачено більше як 160 млн. грн.».

«У Дніпропетровську та Новомосковську 29–30 вересня буде припинено водопостачання через ремонтно-профілактичні роботи на комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради „Аульський водовід” та Кайдацької насосно-фільтрувальної станції. Без води залишаться всі категорії споживачів правобережної частини Дніпропетровська та житловий масив «Придніпровський». У Дніпропетровську проживає 1,05 млн. осіб, у Новомосковську – 80 тис. осіб».

«Компанія «Київенерго» пояснила дії щодо відключення медичних закладів столиці від енергопостачання боргом у 3,6 млн. грн.».

...Я вже не наводжу всілякі мудровано-сумні цифри експертів, які характеризують фінансовий стан НАК «Нафтогаз України» та його підготовку до дефолту, а також їхні ж різко негативні відгуки про спроби продати гіганту-монополісту з сусідньої країни велике українське стратегічне підприємство (вітчизняним інвесторам – зась!). Будемо вважати це суб’єктивними думками. Хоча вони й відбивають об’єктивну реальність.

Тож із написанням рекламної статті про виникли певні труднощі... Але, пам’ятаючи про рішення Печерського суду й будучи «будь-якою фізичною особою», передбаченою цією ухвалою, автор відповідально й добросовісно заявляє: до всіх перерахованих вище неподобств прем’єр-міністр України, голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко не має жодного відношення.