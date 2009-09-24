Карпачова: майже 6 мільйонів українців опинилися за межею бідності

Уповноважений з прав людини Ніна КАРПАЧОВА вважає, що протистояння у владі несе пряму загрозу конституційному праву виборця на вільне волевиявлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого з прав людини, про це вона сказала на зустрічі з делегацією Асоціації колишніх членів Європарламенту у складі 24 осіб, які з 19 до 27 вересня перебувають в Україні на запрошення громадської організації народних депутатів України "Депутатський клуб "Парламент".

Н.КАРПАЧОВА зазначила, що у владному протистоянні є пряма загроза конституційному праву виборця на вільне волевиявлення, оскільки це не просто конфлікт між гілками влади. На переконання Омбудсмана, він впливає на законотворчу діяльність і на конституційний процес. Вона зазначила, що Президент, прем’єр-міністр та опозиція мають свої проекти Конституції.

"Моя позиція проста - треба навчитися виконувати чинну Конституцію, навчитися жити за нею, а не похапцем вносити зміни до неї на догоду політичній кон’юнктурі", – наголосила Н.КАРПАЧОВА.

Крім того, вона акцентувала увагу на загрозах правам і свободам людини, які несе з собою загострення соціально-економічної та продовольчої кризи як у світі, так і в Україні. Вона відзначила, що від бідності, яка унеможливлює реалізацію будь-яких прав людини, потерпають понад 70% українців, виходячи з критеріїв ООН для розвинутих країн. Також, за її словами, не відповідає прожитковому мінімуму для працездатних осіб, встановленому держбюджетом України 2009 року (669 грн., або 56,8 євро), мінімальний рівень заробітної плати більшості громадян нашої країни: він становить 625 грн., або 53 євро. Фактичний же прожитковий мінімум за цінами липня 2009 року для працездатних осіб сягнув 896 грн.: отже, затверджений норматив значно нижчий, ніж має бути.

Посилаючись на дані незалежних експертів, Н.КАРПАЧОВА також зазначила, що рівень інфляції в Україні дорівнює сьогодні майже 20%. За ним Україна посідає перше місце серед країн світу.

На думку Уповноваженого з прав людини, “ліберальна політика довела Україну до стану країн периферійного капіталізму”. За її словами, 3 мільйони українців з початку нинішньої кризи стали безробітними. Майже 6 мільйонів опинилися за межею бідності. За межами України продовжують шукати роботу щонайменше 5-7 мільйонів наших співвітчизників, а це кожен четвертий працездатний українець у віці від 25 до 45 років.