ПОСАДКА «ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ» АБО ХТО ВПЛИВАЄ НА ПРОКУРАТУРУ?

30 вересня в УНІАН відбулася прес-конференція на тему: «Посадка «за замовленням». Хто впливає на прокуратуру?»

Адвокат Лариса Журавська заявляє про незаконність дій окремих працівників Печерського райвідділу міліції та про незаконне утримання в СІЗО двох київських студентів Артема Воронкова та Наталії Деньчук.

Зліва направо: адвокат Лариса Журавська та батьки затриманого студента Артема Воронкова Алла і Андрій

За її словами, ці двоє студентів обвинувачуються за ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про обвинувачення їх у розбійному нападу на громадянина Туреччини Ердена Арікана, який нібито стався 16 січня 2008 року.

Адвокат Лариса Журавська під час прес-конференції в УНІАН на тему: «Посадка «за замовленням». Хто впливає на прокуратуру?»

Адвокат каже, що затримані на допитах говорять про те, що не мали наміру заволодіти майном Арікана, а їхні дії були пов’язані з неправомірними діями певних осіб, які намагалися раніше зґвалтувати Наталію Деньчук, серед яких, за словами Л.Журавської, був Арікан.

Мать затриманого студента Артема Воронкова Алла під час прес-конференції в УНІАН

Адвокат зазначає, що “розслідування цієї справи супроводжувалось численними порушеннями Кримінально-процесуального кодексу України”. За її словами, стаття, за якою її підзахисним висуваються обвинувачення, передбачає від 8 до 15 років ув’язнення, “а слідство ведеться без доказів, тобто не знайдено в квартирі обвинувачених речей, які, як стверджує потерпілий, були забрані у нього на квартирі”.

Батько затриманого студента Артема Воронкова Андрій

У такій ситуації, на думку адвоката не можна жодним чином говорити про “корисливий злочин”.

Мати затриманого студента Артема Воронкова Алла

Проте на сьогодні затримані безпідставно перебувають в СІЗО вже один рік і 9 місяців

Фото Олександра Синиці / УНІАН