ОБЕРЕЖНО: ЗА КЕРМОМ - СИН ДЕПУТАТА

У минулі вихідні в Одесі 20-річний син депутата Одеської облради на “Бентлі” врізався в автомобіль “Субару”, за кермом якого перебувала 60-річна жінка. Після зіткнення “Субару” виїхав на правий тротуар і протаранив стовп. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв. Але обидва водії потрапили в лікарню. Причини аварії з’ясовуються...

Це далеко не перше ДТП за участю депутатських та чиновницьких “синків”. Юні мажори на дорогих авто, придбаних, звісно, за татові (і, як правило, корупційні) гроші, часто не зважають на правила дорожнього руху. Ми вирішили пригадати найгучніші аварії останніх двох років, у яких засвітилися діти політиків та інших високопосадовців.

Чи настане “логічний кінець”

У ніч з 11 на 12 січня 2008 року по вулиці Академіка Вільямса в тій таки Одесі джип “Тойота Прадо” врізався в “Деу”. Унаслідок зіткнення водій корейської малолітражки загинув на місці, ще 11 автомобілів було пошкоджено. Джипом кермував нетверезий 17-річний син екс-голови Одеської облради Фелікс Петросян. Слідство тривало місяцями, судовий розгляд постійно відкладався. А в липні 2009 року Приморський райсуд Одеси закрив кримінальну справу. Пресу на засідання не пустили. Щоправда, прокуратура одеської області оскаржила це рішення.

“Позиція прокуратури полягає в тому, що винуватець ДТП має зазнати покарання за свої діяння. Якщо в суді наважилися закрити цю справу, ми опротестуємо це рішення. Справу має бути доведено до логічного кінця”, – заявив прокурор Одеської області Василь Присяжнюк у відповідь на рішення суду.

Поки що “логічний кінець” у цій справі так і не настав.

Сина “земельного” батька досі не знайшли?

3 квітня 2008 року близько одинадцятої вечора в Києві на розі Столичного шосе й проспекту Науки сталося ДТП. Проігнорувавши червоне світло, водій “Лексуса” врізався одразу в дві машини – “Шевроле” і “Деу”. Керував дорогим авто 23-річний Олександр Савицький – син тодішнього голови Центру державного земельного кадастру України Валентина Савицького. Унаслідок аварії 28-річна пасажирка “Шевроле” загинула. Савицький з місця ДТП зник. Не знайшли його начебто й досі. 9 серпня 2009 року його оголошено в міжнародний розшук.

Не все те файне, що гольд

16 вересня 2008 року вночі син сімферопольського депутата Йосипа Файнгольда Віталій Файнгольд за кермом “Бентлі” зіткнувся з мотоциклом “Сузукі”. Удар автомобіля був такої сили, що мотоцикл розірвало на шматки, а його водій – 25-річна Ганна Мішуткіна – загинула. У неї залишилася малолітня донька. Після ДТП у Файнгольда взяли підписку про невиїзд і відпустили додому. Почалося слідство, проти сина депутата порушили кримінальну справу. Експерти з’ясували, що “Бентлі” рухався зі швидкістю 171 км на годину... У липні 2009 р. Файнгольд повністю визнав свою провину, але відмовився виплатити 500 тисяч гривень рідним загиблої, погодившись лише на суму в 50 тисяч гривень. Суд продовжує опитувати свідків події.

Нещодавно заступник міністра внутрішніх справ України, начальник кримської міліції Геннадій Москаль оприлюднив ще кілька “мажорних” інцидентів, пов’язаних з ім’ям Файнгольда. За даними Москаля, у 2002 році син депутата з друзями бешкетував у клубі “Два капітани” в Сімферополі, було порушено кримінальну справу, яку об’єднали зі справою за фактом вчинення ДТП й передали в прокуратуру. Проте до суду дійшла тільки справа про ДТП, ту, що стосується бійки в клубі, закрили. У 2005 році Файнгольд знову заявив про себе – побив працівника прокуратури. А згодом до кримської міліції звернулася дівчина з заявою про те, що в готелі “Салгір” у Сімферополі Файнгольд її зґвалтував. В обох випадках у порушенні кримінальних справ було відмовлено. У 2007 році в ресторані “Княжа втіха” Файнгольд побився зі співробітником спецпідрозділу “Беркут”. Кримінальну справу знову не порушили. Як стверджує Москаль – незаконно. Сімферопольського депутата Файнгольда ЗМІ називають одним з найбагатших жителів Криму.

Свідок чи винуватець?

31 жовтня 2008 року в передмісті Харкова на автошляху Київ–Харків–Довжанський водій “Ауді А-8” на смерть збив студента Харківського національного університету ім. Каразіна. Тієї ж ночі автомобіль виявили неподалік від місця події “з численними механічними ушкодженнями, характерними для скоєного ДТП”. Поряд з ним перебував 17-річний Дмитро Каратуманов, син депутата Харківської облради Олега Каратуманова. Міліція встановила, що номер “Ауді А-8” належить іншому автомобілю.

Розслідування було передано в прокуратуру. Каратуманов фігурував у справі як свідок. А в червні 2009-го заступник прокурора Харківської області Олег Анпілогов повідомив пресі, що кримінальну справу щодо ДТП за участю Дмитра Каратуманова закрито “у зв’язку з відсутністю складу злочину”.

Навіщо синові депутата водійські права?

3 грудня 2008 року співробітники ДАІ затримали 17-річного сина депутата Одеської облради Юрія Печерського, який на батьковому “Лексусі” їхав по зустрічній смузі однієї з центральних автомагістралей. Мажор керував автомобілем, не маючи прав. “А коли на місце зупинення машини викликали батька правопорушника, той накинувся на інспекторів ДАІ з претензіями: чого, мовляв, пристали до сина – він же не скоїв чогось такого, за що належало б штрафувати?”, повідомили в прес-службі ДАІ. На зауваження інспекторів про відсутність водійських прав у сина, депутат відповів: “Права є, але вони набудуть чинності в серпні 2009 року, коли йому сповниться 18”.

Сини суддів КС на “ламбарджинях” не їздять

20 березня 2009 року під Ужгородом розбився ексклюзивний автомобіль “Ламборджині”, що належав футболістові Касі Каладзе. Авто вартістю 235 тисяч євро злетіло з дороги та врізалося в земляний вал. За кермом перебував син голови Конституційного суду України Андрій Стрижак. Так писала преса. А потім і сам Каладзе розповів журналістам, що Стрижак його близький друг, тож він дав йому свою машину покататися.

Згодом начальник Закарпатської ДАІ Петро Луцюк заявив, що водій “Ламборджині” заплатить штраф у розмірі лише 340 гривень “власне за фактом ДТП, за неправильне обрання швидкісного режиму, за відсутність реєстраційних документів на авто”. Особливо він наголосив на тому, що під час аварії в машині був не син голови Конституційного суду Андрій Стрижак, як повідомлялося раніше, а якийсь В.Головей. Він, за словами Луцюка, переганяв машину до автосервісу, щоб помити, але неправильно обрав швидкість і злетів у кювет.

Який мажор не любить швидкої їзди

Пізно ввечері 25 липня 2009 року в Києві загинув син народного депутата Володимира Сівковича (Партія регіонів) Віктор. Він їхав на “Лексусі” в напрямку станції метро “Дорогожичі”, але на одному з поворотів уїхав у стовп, внаслідок чого загорівся...

Розставили “дач” – “Мерседесу” ніде проїхати

22 серпня 2009 року знову ж таки в Одесі “Мерседес” збив двох пішоходів і, не припинивши руху, зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106, що їхали в попутному напрямку, а потім вдарив припарковану “Дачу”, яка внаслідок цього зіткнулася з “Шевроле”. Один пішохід загинув на місці, а дівчина 1982 року народження з численними травмами потрапила до лікарні.

За інформацією ЗМІ, за кермом “Мерседеса” перебував син депутата Одеської міськради від Партії регіонів Олександра Кравця. У міському управлінні МВС повідомили, що на момент наїзду на пішоходів мажор перебував у стані алкогольного сп’яніння.

...Юрист Віктор Борківський та колишній суддя Апеляційного суду м. Києва Юрій Василенко на прес-конференції в УНІАН розповідали про недбале ставлення працівників ДАІ до складання протоколів і схем ДТП, особливо якщо їхніми учасниками є відомі постаті чи особи, котрі займають певну високу посаду.

– Працівники ДАІ ставляться вкрай поверхово до складання протоколів. Приблизно 80–90 відсотків з них відміняється судами через неправильність складання, – сказав Василенко, посилаючись на власний суддівський досвід.

Як бачимо, жодний з мажорів-винуватців ДТП не поніс відповідальності. Тверезі чи напідпитку, з водійськими правами чи без них, на шаленій швидкості чи їдучи по зустрічній, діти високого начальства почуваються безкарними, бо знають, що впливовий татусь усе залагодить. “Простим смертним” учасникам дорожнього руху залишається тільки побажати, щоб на їхньому шляху траплялося якомога менше мажорів за кермом.

І ще цікаво. Скільки таких мажорів має полягти на дорогах, аби їхні батьки нарешті взялися за їхню (а отже, і нашу з вами) безпеку.