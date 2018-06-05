ГРИГОРІЙ ОМЕЛЬЧЕНКО: ЯКЩО ҐВАЛТІВНИКИ ДІТЕЙ НЕ СЯДУТЬ, ТО СУД ЇМ УЧИНИТЬ НАРОД

Реакція можновладців на інформацію щодо причетності народних депутатів України до секс-скандалу в Артеку нагадує мені другий день після оприлюднення плівок Мельниченка 2000 року. Ніхто з офіційних осіб, хто мав би це коментувати, – не коментує. Усі мовчать, але розуміють, що це – правда.

Хоча – ні, мовчать не всі. Щойно обдзвонювала народних депутатів від коаліції з запитанням, чи проголосують вони за зняття недоторканності зі своїх колег, якщо виявиться, що вони причетні до зґвалтування дітей або кришування тих, хто ґвалтував. Двоє самооборонців, яким я додзвонилася, відповіли ствердно. За їхніми словами, у разі, якщо це виявиться правдою, то за зняття недоторканності з винуватців голосуватиме весь зал. А один колись знаний журналіст з тієї ж фракції кричав у слухавку, що я ставлю маніпулятивні запитання, і що це все – брудні провокації і “брєд”. Його тон до болю нагадував мені тон колишнього генпрокурора Потебенька, який теж кричав, що плівки Мельниченка – “хвальшифки”. Ну, так буває з журналістами, коли вони потрапляють у депутатський список...

Знаючи про непорядність політиків і про те, що триває виборча кампанія, ми не виключаємо, що мотивація зливу компромату мала не зовсім благородний характер. Може, це “відповідь Чемберлену” за диплом Кислинського, а може, знайшлися ображені в бійці за артеківське майно... Але це вже друге чи навіть третє питання. Суспільству важливо знати правда це чи брехня...

Ми поставили кілька запитань народному депутату від БЮТ Григорію Омельченкові, який був автором депутатських звернень щодо зґвалтованння дітей.

ХЛОПЧИКИ РОЗПОВІЛИ, ХТО З ДЕПУТАТІВ ПРИВОДИВ ЇХ НА КВАРТИРУ І ЗНІМАВ НА ВІДЕО

Якщо все заявлене вами про зґвалтування дітей у Артеку виявиться правдою, чи будуть проблеми зі зняттям недоторканності з винуватців-нардепів?

Мене не цікавить, готовий чи неготовий парламент дати згоду на притягнення не одного, а принаймні трьох народних депутатів, щодо яких я надсилав звернення в Генпрокуратуру, Президенту, Міністерству внутрішніх справ та прем’єр-міністру України.

Я почав звертатися щодо зґвалтування маленьких дітей із травня цього року. З півдесятка звернень було внесено Генеральному прокурору, Міністру внутрішніх справ, Президенту України. І завдяки принциповій позиції Президента України, який за моїми зверненнями дав доручення Генеральному прокурору, ця служба почала ворушитися.

Це питання я порушував на сесії Парламентській Асамблеї Ради Європи, членом якої я є. Саме там 2 жовтня потерпіла мати звернулася із заявою. Бо тут вона б’ється як риба об лід, а парламентські органи блокують розслідування. Лише після моїх депутатських звернень було скасовано дві незаконні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи і її таки було порушено. Заарештовано колишнього чоловіка, який ґвалтував власних дітей і встановлено, хто ґвалтував їх у Артеку, куди їх возив батько в червні та серпні минулого року, бо був головним редактором журналу “Артек”.

Оскільки мати також працювала в Артеку, вона позбирала всі фотографії працівників табору, показала їх дітям, і вони впізнали винуватців. Потім у справу дивним чином почав втручатися народний депутат України...

Той, що фігурує в Інтернеті? Колега з вашої фракції?

Неважливо з якої фракції. Мене не цікавить його партійність чи фракційність... Вона показала дітям фотографії на сайті Верховної Ради України. Діти впізнали ще двох народних депутатів, які приходили на квартиру, куди їх приводив батько й де була влаштована порностудія, впізнали з фотографій священика, який теж там був.

Після жорстких звернень у Генпрокуратуру я добився взяття під варту підозрюваного. Було проведено три психологічні експертизи дітей та їхньої матері. Експерти встановили, що діти та мати кажуть правду про обставини зґвалтування. Було проведено дві комісійні судово-медичні експертизи, які встановили факти неодноразового – упродовж трьох років – ґвалтування дітей.

Але деякі нардепи кажуть, що неможливо робити висновки, спираючись на твердження ображеної жінки...

Я не ворожу на кавовій гущі, а оперую фактами. Коли вперше 16 квітня мати звернулася із заявою про те, що її донька була зґвалтована, і просила міліцію в районному відділі провести експертизу та всі слідчі дії, то вона конкретно вказала на особу, яка це вчинила. За вимогами Кримінально-процесуального кодексу слідчий мав негайно порушити кримінальну справу протягом максимум трьох днів щодо цієї особи, на яку вказала мати. Замість порушити кримінальну справу, слідчий відмахнувся, узяв пояснення у ґвалтівника (який сказав, що це все брехня). Потім поговорив із дитиною, не проводячи експертизи на поліграфі, не працюючи з психологом, сказав, що дитина бреше, і двічі відмовив у порушенні кримінальної справи.

У травні, коли мати звернулася до мене, я написав звернення, прокуратура провела перевірку, скасувала постанову про відмову в порушені кримінальної справи й порушила її за фактом розбещення неповнолітніх. Мати знову скаржиться, бо слідство не ведеться, знову в липні я звертаються до Генпрокурора з вимогою... Порушується кримінальна справа проти ґвалтівника, проводяться експертизи...

Але йде божевільне протистояння. Досі (тиждень тому) не були допитані працівники Артеку, не виявлені інші причетні особи, не були допитані народні депутати, на яких мати вказує у своїх заявах. На початку вересня справу забирають у МВС. Я знову звертаюся до Генпрокуратури, до Президента. Врешті-решт, що ж це робиться?

І тільки 21 вересня перед моїм від’їздом на сесію ПАРЕ Президент дав доручення, а Генпрокуратура почала ворушитися. На персональному комп’ютері ґвалтівника виявлено тисячі порнознімків з дітьми. Діти, яких ґвалтували, розповіли, як батько приводив їх на цю квартиру, як і хто з народних депутатів приводив інших хлопчиків, як це робили в груповому варіанті та знімали на відео.

То я хочу запитати: у нас хто слідчий орган? Міліція? Прокуратура? Чи ця нещасна мати? Арештований почав давати свідчення, розповідати, як, що, коли, хто, які гроші йому платили...

ЖІНКА ЗВЕРТАЛАСЯ ДО ЛУКАШ, МОСКАЛЯ, КАРПАЧОВОЇ

Як ця жінка до вас звернулася?

Вона у квітні зверталася в прокуратуру, а її просто відфутболили. Сказали, що це все вигадки. Вона написала мені скаргу на бездіяльність осіб, котрі покривають злочини.

Ця бідолашна мати зверталася до Олени Лукаш (депутат від ПР), Геннадія Москаля (нині заступник міністра внутрішніх справ), до уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової. Якийсь чиновник від Карпачової відписав їй, що її скаргу надіслано назад у районну міліцію, на яку вона скаржиться. У липні жінка звернулася до прем’єр-міністра Юлії Тимошенко – сказала, що нічого від неї не отримала, хоча найбільше розраховувала на її допомогу. Потім була кілька разів у мене, принесла документи та результати експертиз.

А народний депутат України від Партії регіонів Вадим Колесніченко нам учора казав, що вона звернулася до нього – підійшла на вулиці...

Вона до Колесніченка ніколи не підходила. І до Генпрокуратури він не звертався, хоча казав, що звертався... Я одне скажу, що Колесніченко так нашкодив слідству, що ви навіть собі не уявляєте.

Погано коли, даруйте, ляпають язиком про те, чого не знають...

Я чітко усвідомлюю, як зараз цей факт почнуть використовувати у брудних політичних іграх. Я туди зовсім не хочу влазити.

Але в мене четверо онуків... З того, що я зібрав разом із постраждалою матір’ю по крупицях як колишній слідчий, у мене склалося певне переконання. Є матеріали.

12 жовтня я надіслав Юлії Володимирівни депутатське звернення, у якому просив, аби вона прийняла жінку й дала відповідні доручення. А також порушила питання про відставку міністра внутрішніх справ. Я надіслав ці матеріали Голові Верховної Ради України, аби він був готовий до питання щодо створення парламентської слідчої комісії. Я звернувся до Президента України, був у генпрокурора на особистому прийомі...

І я сказав: мене не цікавлять прізвища. Мене не цікавить партійність чи фракційність. Якщо ублюдки, вина яких буде доведена, не сядуть на лаву підсудних, то суд їм вчинить народ. І тоді постає питання: що в нас за керівництво правохоронних органів, керівництво держави і так далі? Я не знаю, чим закінчиться моя кар’єра, але поки я живий, я не дам, щоб цю справу купили, продали, залякали.

Я двічі бігав у Генпрокуратуру, бо отримав інформацію, що може бути фізичний вплив на дітей та матір, – щоб їх узяли під охорону.

Мене непокоїть лише одне: юридична складова і відповідальність цих негідників. Я порушив питання про службове розслідування щодо працівників, котрі неналежним чином реагували на цю справу, та негайного їх звільнення з органів внутрішніх справ, а за наявності ознак злочину – порушення проти них кримінальної справи.

У нас є Президент, який гарантує права громадянам України. І поки що я вдячний йому за його принципову позицію в підтримці цього питання...

ЯКЩО ДІЗНАЮСЯ, ХТО ЗЛИВ МОЄ ЗВЕРНЕННЯ В ІНТЕРНЕТ, ЗЛАМАЮ ТІЙ ОСОБІ ШИЮ

Ваші колеги депутати не дуже вірять у історію про ґвалтування дітей. Як діти впізнали ґвалтівників?

Я ж кажу, батько-ґвалтівник працював головним редактором журналу і влітку минулого року – у червні та серпні – возив дітей на відпочинок у Артек. Діти потім розповіли матері, що з ними там робили. Вона теж сезонно працювала в таборі, і коли діти описали їй ґвалтівників, вона одразу впізнала осіб, яких знала по роботі. Вона зібрала їхні фотографії та показала їх дітям.

Але на комп’ютері ґвалтівника були виявлені тисячі фотографій, не лише його дітей...

Діти дали свідчення про те, що на квартирі, яка була обладнана під порностудію, депутати приводили й інших дітей. Хай прокуратура встановлює, кого приводили ці негідники...

А решта депутатів із яких фракцій?

Я не скажу.

Без мого дозволу, без мого відома депутатське звернення, адресоване Президенту, потрапляє в Інтернет... Якщо я дізнаюся, хто його злив і ви побачите людину, чия шия буде в гіпсі, то знайте, що це зробив я. Хіба ж можна робити такі речі, коли йдеться про малолітніх дітей та про їх зґвалтування?

Позавчора якийсь придурок по урядовому телефону дзвонив мені з погрозами, щоб я подумав про своїх онуків. Але з цього питанням – де сядуть, там і гепнуться...

Як почувається мама, яка так мужньо тримається і так відчайдушно боронить своїх дітей?

Її душевний стан дуже тяжкий. Я вчора по телебаченню просив журналістів не називати імена матері та дітей...