Більш як половина опитаних на сайті УНІАН знаходять спільну мову з Державтоінспекцією за допомогою хабарів. Причому третина відвідувачів, що взяли участь у опитуванні, платить даішникам часто, четверта частина – іноді. Не дають гроші менш як 18 відсотків. Тих же, хто пропонує хабар міліції, але та відмовляється брати, – виявилося менш як 2 відсотки. Усього станом на 24 листопада (19.45) проголосувало 2910 користувачів Інтернету.

Запитання на сайті сформульовано таким чином: “Чи даєте хабарі ДАІ, коли Вас зупиняють за порушення Правил дорожнього руху?”

Відповіді:

Так, часто – 31,7%

Іноді – 24,7%

Ні – 17,3%

Мене не зупиняють (не порушую правил) – 10,1%

Не їжджу за кермом – 13,2%

Даю, але не беруть – 1,9%

Свій варіант – 1%.

Серед “своїх варіантів”, надісланих в УНІАН, цікавими видаються такі:

“А хіба можна інакше?”; “Просять дуже жалісливо”; “Завжди”; “Змусять дати все одно”; “З задоволенням – дешевше і простіше”; “Даю завжди, беруть завжди”; “Даю 900 – 1000 рублів” (відповідь з Росії); “Ще жодного разу не відмовилися від хабара, орієнтовно – половина від офіційного штрафу”; “Вимагають”; “Завжди просять – даю”; “Доводиться давати, бо самі ледве в кишеню не лізуть”; “Інакше далі не поїдеш”; “Коли порушую – вимагають і беруть”; “Безпідставно зупиняють і погрожують”.

“Ніколи”; “Самі вимагають, але не даю принципово”; “Намагаються змусити до дачі хабара за фіктивні порушення – посилаю на...”; “Якщо намагаються розвести на гроші, сам на них наїжджаю”; “Як правило, займаються вимаганням, вигадуючи неіснуючі порушення. Вимагаю номер жетона й телефоную на гарячу лінію ДАІ. У 95% віддають документи”; “Хочуть хабара, але не даю”.

“Мене відпускають і так”; “Звертаюся до суду”; “Хотів би дати, та не вмію”; “Умію і без грошей відмазатися”; “Вони мені доплачують, аби тільки залишив у спокої”; “Не даю, бо сам маю ксиву”; “Ні, показую посвідчення”; “Не зупиняюсь”.