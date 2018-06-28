СБУ ВИЯВИЛАСЯ КРУТІША ЗА МОССАД

У середині року одна з близькосхідних спецслужб передала інформацію про те, що на ринку вантажних перевезень хтось шукав літак для перевезення 35 тонн вантажу з дивними параметрами.

Багато засобів масової інформації повідомляють дедалі новіші факти про загадкову партію зброї, яку 11 грудня зупинили в Бангкоку. Партія контрабандної зброї, рекордна не тільки за своїм обсягом, а й за якістю озброєння. Автор спробував розібратися через свої джерела, що ж сталося. І вийшла сенсація – ця блискуча операція стала однією з найуспішніших дій української контррозвідки за останні роки.

Події в цій історії розвивалися приблизно так: у середині року одна з близькосхідних спецслужб передала інформацію про те, що на ринку вантажних перевезень хтось шукає літак для перевезення 35 тонн вантажу з дивними параметрами. Літак мав, вилетівши з України на Північну Корею (без вантажу) взяти вантаж у Північній Кореї, повернутися до України (!!!) і звідти одразу ж стартувати на Тегеран. Здивувало наших контррозвідників те, що ніякі зміни маршруту для того, щоб поліпшити ціну польоту, замовникам не підійшли. Крім того, була вимога облітати кордон Російської Федерації. Були взяті під контроль всі можливі варіанти. І ось нещодавно українським службам стало відомо, що рейс з подібними параметрами справді планується. Кінцевим одержувачем цього вантажу зазначалася іранська компанія Top Energy. Згідно із супровідними документами виходить, що маршрут рейсу мав включати такі пункти: КНДР – Бангкок – Коломбо – ОАЕ – Київ – а останній одержувач – іранська компанія Top Energy. Іранською контактною особою, яка координувала перевезення вантажу виявився Ібрагім Дашті, один з керівників авіакомпанії «SAHA Airlains». Зброя призначалася врешті для постачання терористичним угрупованням, переважно – до Іраку та Ємену. Постачальниками в КНДР виявилися, як пізніше з`ясувалося, концерн «Chang Gwang» і фірма «Green Pine».

Була проведена величезна робота, встановлювалися багато ланцюжків у цій мережі. Ситуація була не простою. До того, як вантаж буде одержаний у Північній Кореї, все це було тільки оперативною інформацією. Тому, як стверджують джерела, було ухвалено: продовжуючи відстежувати міжнародну мережу, дати літакові повернутися до Києва, виявити осіб, які мали бути в аеропорту після прибуття вантажу, і на цьому закінчити операцію. Вдалося майже все, окрім тих непередбачених обставин, які ніхто не міг передбачити. Після того, як літак вилетів з Кореї, спецслужба, яка була партнером України в цьому міжнародному розслідуванні, одержала дані, що літак після заправки в Коломбо може бути примусово відправлений іншим маршрутом. І вони безпосередньо звернулися до влади Таїланду з проханням зупинити літак. Тепер стає зрозуміло, чому спецназ СБУ в повному бойовому спорядженні чергував біля аеропорту в ту загадкову ніч, коли літак мав сісти в Києві.

Якщо коротко підбити підсумки: перекрито канал нелегального постачання зброї терористичним угрупуванням; підтверджено високий оперативний рівень української розвідки, як усередині країни, так і в стикуванні із службами країн-партнерів.

Тисячі одиниць зброї не потрапили до рук терористів.

Є ще багато в цій історії, що поки – таємниця за сімома печатками. Але є один аспект, який треба не забути, коли нагороджуватимуть переможців. І українські спецслужби, і їх близькосхідні партнери знають, що льотчики літака не підозрювали про характер вантажу, який міг виявитися, як і зазначено в накладних, нафтовим устаткуванням. Напевно, важливо довести це до відома тайської влади. Щоб долі людей не стали розмінними монетами навіть у найуспішнішій антитерористичній операції.

Як стверджують джерела, близькосхідним партнером українських служб у цій операції був знаний ізраїльський Моссад, представники якого, знову ж таки, як стверджує джерело, визнали рівень роботи, оперативності й компетентності нашої Служби, як «високий».