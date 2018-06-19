ВІДКЛЮЧЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНИХ МОБІЛОК ГАЛЬМУЮТЬ ПЛУТАНИНА ІЗ СПИСКАМИ І «ДЖЕНТЕЛЬМЕНСТВО» ОПЕРАТОРІВ...

Українці з недавніх пір злегка нервують з приводу «кольору» свого мобільного телефону. Як заявила Національна комісія регулюваннязв`язку, перші відключення «нелегалів» почнуться в першому кварталі 2010 р..

Що стосується процесу підготовки до відключень, то, за словами глави НКРС Сергія Колобова, списки «сірих» телефонів 16 листопада були відправлені всім операторам. Як оптимістично припускає голова Комісії, саме з цього дня власникам телефонів «невдалого кольору» оператори повинні були розіслати СМС-повідомлення про те, що IMEI їх мобільників знаходяться у «сірому» списку. Як відомо, з дня отримання такого сповіщення протягом 3 місяців власник телефону або його легалізує, або після закінчення терміну телефон (вже як «чорний», а не «сірий») відключають. Тобто, вже з 16 лютого 2010 р. «неправильні кольори» мають відключати.

Наказ даний, але механізму немає

Мобільні оператори настроєні не так оптимістично, як НКРС, та і розсилати СМС не поспішають і, судячи з усього, раніше наступного року не планують. Основна проблема полягає в тому, що не всі оператори мають відповідну базу для відключень, а до її установки, який сенс розсилати СМС?..

У НКРС це визнають. «Є певні вимоги до інформаційних систем операторів для того, щоб вони могли надавати такі послуги. Не всі оператори – оскільки це не було вимогою до їх програмного забезпечення – виділяли додаткові кошти на таку особливість свого програмного забезпечення, яка дозволяла б в он-лайні режимі забезпечувати відключення мобільних телефонів, IMEI яких знаходиться в «чорному» списку. Для того, щоб це здійснити, кожен оператор повинен зробити декілька кроків: привернути додаткові засоби, зробити відповідні запити в компанії-виробники і отримати можливість. Але не всі оператори запланували це на найближчий час, деякі на наступний рік. Кожен діє за власним розсудом», - пояснює П.Слободянюк.

Щодо планів. Наприклад, за даними МТС, без спеціального устаткування (EIR) компанія не може заблокувати телефон, а його установку планується здійснити «протягом 2010 року». «Ми можемо заблокувати тільки SIM-карту. А це незаконно, адже з погляду користування послугами абонент нічого не порушує. Тому запустити коректний моніторинг телефонів можна буде тільки з того моменту, коли оператори встановлять на своїх мережах устаткування, яке забезпечить повну автоматизацію процесу. Ідентифікувати і моніторити коди, обробляти запити, блокувати трубки в ручному режимі технічно просто неможливо. Ми інформували НКРС про реальні терміни установки устаткування», - повідомила начальник відділу по зв`язках з громадськістю МТС-Україна Вікторія Рубан.

А ось компанії «Київстар» і «Астеліт» (ТМ life:)) будуть готові до цього процесу з лютого 2010 р. «Механізм відключення не сформований, оскільки ми ще не встановили все необхідне устаткування. Все проясниться до 1 лютого», - повідомила начальник відділу зовнішніх зв`язків life:) Надія Лубніна.

У Beeline відзначають, що «в процесі». «У нас вибрано технічне рішення, і ми розуміємо терміни. На початку року ми реалізуємо відключення у всій абонентській базі».

Оператори по-джентельменски пропускатимуть один одного вперед. Але першим бути ніхто не хоче...

Опитування операторів трохи заспокоює – поки що «страшні» СМС приходити не будуть. «Починати інформувати абонентів матиме сенс тоді, коли буде визначений чіткий механізм інформування, блокування трубок та ін., коли не залишиться неясних питань щодо функціонування системи, а також, коли всі її умови і вимоги будуть приведені у відповідність до існуючої законодавчої бази», - відзначає В.Рубан.

Компанія Beeline, яка, судячи по озвучених термінах, першою дістане технічну можливість реалізовувати рішення НКРС по відключенню, також не почала розсилку застережливих СМС і не має наміру поки це робити. «В даний час у нас створена «гаряча лінія», по якій абонент може перевірити свій номер, у нас існує сайт, де можна це зробити, але ми не повідомляємо зараз абонентів про те, в якому списку знаходиться їх номер», - відзначили в компанії.

Для Beeline питання не стільки в технічному рішенні, скільки у відсутності єдиного порядку відключення, розробленого НКРС для всіх операторів. «На сьогодні у нас є технічне рішення, з погляду реалізації існує тільки одне велике питання - відсутність порядку одночасності всіх операторів у плані подібної діяльності. Тобто, не може і не повинна виникнути ситуація, коли один оператор це почав робити, а інші цю річ ігнорують. У даному випадку, регулятор повинен дуже чітко прописати порядок і так далі», - відзначають у Beeline.

Крім того, оператори не забувають про імідж, і бажають виключити вірогідність скарг абонентів з приводу утиску їх прав. «Важливо запустити таку систему моніторингу, яка б діяла коректно, не створювала зайвих труднощів для людей і не порушувала їх права. Інакше, безумовно, абоненти скаржитимуться. Для будь-яких дій нам потрібні законні підстави, без них блокувати трубки абонентів не будемо», - підкреслює представниця МТС-Україна.

Варто відзначити, що телефон не можна однозначно віднести у ведення тільки одного оператора, адже користувач може міняти SIM-карту. Тому «сірий» список – єдиний для всіх операторів. «Важливим моментом є те, що оператори не відключатимуть SIM-карти, відключатися будуть трубки. Тобто, SIM-карти залишатимуться активними, і ними можна буде продовжувати користуватися», - пояснює Н.Лубніна (life:)).

Ось і виходить, що оператори чекають роз`яснень НКРС з приводу процедури відключень і конкретних термінів, боячись втратити абонента - хто з них першим зважиться «вирубати нелегала». Адже якщо ваш нелегальний телефон відключить один оператор, то можна купити стартовий пакет іншої мережі, що не почала подібні дії.

Спробуємо спрогнозувати - відключення почнуться не раніше другого кварталу 2010 року. Але з нашими реаліями (всі чогось чекають, все заплутано) терміни можуть відсунутися далі.

Міла Горжеєва (УНІАН)