ХТО Ж УРЕШТІ-РЕШТ КЕРУЄ МІНІСТЕРСТВОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ?

“Ми не одержали жодної офіційної інформації щодо ухвалення будь-якого рішення будь-яким судом”... “Суддя ухвалив рішення щодо урядового акта, якого в очі не бачив”...

Епопея зі звільненням міністра внутрішніх справ Юрія Луценка триває...

28 січня Верховна Рада прийняла постанову «Про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ України». Але того ж дня на позачерговому засіданні уряду Луценка було призначено першим заступником, а заодно виконувачем обов’язки міністра.

У Партії регіонів, яка була ініціатором звільнення Луценка, пообіцяли оскаржити урядове призначення.

У четвер ввечері Луценко став в.о. міністра, а вже наступного дня прес-служба “Регіонів”, а саме – помічники Сергія Ківалова повідомили, що постанову про призначення оскаржено в Окружному адміністративному суді Києва.

З понеділка ми взялися за пошуки судової постанови. Спочатку зателефонували до Ківалова.

– Ми цієї постанови ще не бачили, – сказали помічники колишнього шефа ЦВК.

– А як же інформацію про її існування поширювали, якщо ви її не бачили? – запитали ми.

– Ми про неї чули, – почули ми у відповідь.

– І де нам її шукати? – запитали ми.

– Порийтеся по сайтах...

Ми пішли до першоджерела – в окружний адміністративний суд.

У суді, розташованому по вулиці Десятинній, мені одразу ж показали на двері судді, який ухвалював постанову.

За кілька хвилин суддя Павло Вовк дав мені постанову про оскарження рішення щодо призначення Луценка в.о. міністра. Диктофон увімкнути не дозволив, у деталі цього напрочуд оперативного процесу вникати відмовився. Сказав тільки, що слухання пройшло без представника Кабміну, але це тому, що його на засідання не пустили, бо в нього не було доручення від Мін’юсту. Скопіювати ухвалу пан Вовк теж не дозволив, пояснивши:

– Це грубе порушення закону. Ви ж не хочете, щоб я став порушником закону?

Проте запропонував зателфонувати представникові нардепа-“регіонала” Лук’янова в суді. Якщо вірити постанові, 29 січня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом «регіонала» Владислава Лук’янова припинив дію розпорядження уряду про призначення Луценка першим заступником, в. о. міністра внутрішніх справ.

Оскільки Павло Вовк, сказав, що у понеділок зранку її було офіційно надіслано в Кабмін та в Міністерство внутрішніх справ, ми почали шукати її там, не забуваючи цікавитися, як вона вплине на керівництво Міністерством внутрішніх справ.

Проте і в Кабміні, і в МВС кажуть, що такої постанови в очі не бачили, тому Юрій Луценко продовжує виконувати свої обов’язки:

– Наразі обов’язки міністра внутрішніх справ виконує Луценко Юрій Віталійович, який був призначений Кабінетом міністрів. – каже прес-секретар Юрія Луценка Інна Кисіль. – Ухвали суду ми не бачили. До нас вона не дійшла, тому, звісно, обов’язки міністра виконує Луценко Юрій Віталійович.

– Ми на даний момент не одержали жодної офіційної інформації щодо ухвалення будь-якого рішення будь-яким судом з приводу призначення Юрія Луценка виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ, – сказав УНІАН міністр Кабінету міністрів Петро Крупко.

У свою чергу, перший заступник міністра юстиції України Євген Корнійчук заявляє про порушення під час судового процесу з розгляду позову Лук’янова щодо призначення Луценка в. о. глави МВС.

– По-перше, суддя ухвалив рішення стосовно урядового акта, якого в очі не бачив. Документ був оприлюднений на засіданні уряду, але на даний момент акт офіційно не опубліковано”, – сказав у інтерв’ю УНІАН Корнійчук.

Заступник міністра взагалі назвав безперспективним цей процес, бо з позовом до суду звернувся народний депутат від Партії регіонів, який не мав на це жодного права.

– Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України народний депутат може звертатися до суду з позовом лише у випадку порушення його особистих прав та інтересів, – пояснив він.

Крім того, за словами Корнійчука, відповідно до законодавства справи, у яких однією зі сторін виступає Кабінет міністрів, мають розглядатися в складі трьох суддів. А суддя Вовк розглядав цю справу одноосібно. Оскільки ухвала про забезпечення позову в адміністративному судочинстві є формою рішення, суддя не мав права розглядати справу одноосібно, що слід розцінювати як грубе порушення присяги судді. Тому суддю взагалі слід звільнити.

Отже, на сьогодні, особисто міністру від цієї ухвали ні холодно, ні жарко. Може, вона мала послужити сигналом для міліції з електоральних територій Януковича – мовляв, міністр уже несправжній, тож нічого вам його слухати.

Чи законно діяв суддя окружного адмінсуду Вовк, у Вищому адміністративному суді, куди ми звернулися, коментувати відмовилися. Пояснивши це тим, що судове рішення не остаточне й підлягає оскарженню. Органом такого оскарження може виступати саме Вищий адміністративний суд. Той самий, що з “двома” керівниками.

Ксеня Лесів