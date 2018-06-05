ПОПУЛІСТСЬКИЙ ЗАКОН У ДІЇ: СТАВКИ ЗА УСІМА ВИДАМИ КРЕДИТУВАННЯ РОСТУТЬ...

Опіка парламентарів вкотре вилізла боком рядовим українцям, тобто тим, кого так завзято захищають народні обранці. У даному випадку йдеться про підписаних 4 лютого Президентом Віктором Ющенком змін до Закону «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг». (Рада даний документ прийняла 21 січня ц.р.).

Головне, чого «домоглися» депутати – не тільки банкам, але й фінансовим установам заборонено в односторонньому порядку підвищувати ставки за вже виданими кредитами.

Крім того, фінансовим установам заборонено вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом і розривати в односторонньому порядку укладені договори у разі незгоди позичальника з пропозицією збільшити процентну ставку, передбачену договором.

Хотіли як краще...

Ідея, начебто, непогана. Нас хотіли убезпечити від тиску банків. Причому «хотіли» давно. Перший варіант згаданого закону був внесений на розгляд парламенту ще у кінці 2008 року – в розпал кризи. А ось після посиленого корегування він був прийнятий тільки в 2010. Більше року роздумів і депутати визначилися, як нам допомогти. Але на ділі, традиційно для України, всі популістські рішення мають другу сторону медалі. Саме банки і застрахувалися від «поганого» впливу нововведення – минулого тижня середні відсоткові ставки за усіма видами кредитування зросли.

На думку заступника голови правління «Брокбізнесбанка» Наталії Синявської, вірогідною причиною підвищення вартості кредитів є реакція комерційних банків на цей закон, який змушує банки спочатку підвищувати вартість кредитів з метою покриття всіх можливих ризиків на декілька років вперед.

За її словами, у період з 1 по 5 лютого 2010 року середня відсоткова ставка за кредитами на автомобілі збільшилася на 0,6 пункту. Вона відзначила, що тепер можна одержати кредит на придбання автотранспорту на наступних умовах: термін – від 2 до 5 років, ставка – від 22,28% до 36,43% річних, авансовий внесок – від 30% до 70% від вартості автомобіля.

Вона також відзначила, що кредити на споживчі цілі зараз пропонує дуже невелика кількість банків на наступних умовах: валюта – гривня, сума кредиту – до 15 тис. грн., термін – до 1 року, реальна ставка з урахуванням усіх комісій – від 53,36% до 62% річних.

Іпотечні кредити минулого тижня виросли в ціні на 0,3 пункту і пропонуються на таких умовах: термін кредитування – від 1 до 20 років, перший внесок – від 30 до 50%, ставка – 20,19-30,36% річних. «Як і раніше, іпотеку кредитують в основному або під придбання закладеного майна за проблемними кредитами, або під первинну нерухомість у спільних проектах із забудовниками», – підкреслила експерт.

Для загальної картини, з урахуванням «необхідності» ухвалення закону, звернемося до офіційної статистики. За даними НБУ, минулого року ставки не тільки не підвищилися, а навпаки знизилися: за кредитами у гривні – на 2 п.п., валюті - на 2,4 п.п. На сьогодні загальна сума проблемних кредитів у банківському секторі наближається до 10%. У цій ситуації абсолютно очевидно, що причина неплатоспроможності позичальників криється не у ставках, а у високому рівні девальвації гривні. Напевно, тому впродовж 2009-го року фінустанови займалися, в основному, конвертацією валютних кредитів у гривневі, зберігаючи при цьому пільгові ставки.

На думку кандидата економічних наук Олександра Охріменко, спочатку висока ставка за кредитом дозволяє банку мати запас маневру по управлінню доходами, але з іншого боку, це свідомо гальмуватиме відродження ринку кредитування.

«Ситуація в банківському секторі дуже не проста. Заборона на перегляд ставок за кредитами «підштовхує» банки замість кредитування вкладати гроші в ОВДП. Причому розміщення облігацій внутрішньої держпозики, коли можна вкласти гроші з гарантованим доходом 21-24% річних, все більше стає популярними серед банків. Напевно, не варто дивуватися, якщо найближчим часом головною проблемою фінансового ринку України буде небажання банків видавати кредити, оскільки велику частину своїх коштів вони направлять на спекуляції з ОВДП», - підкреслив експерт.

У них як завжди...

А зараз подивімося, як у них. Правда, свіжих даних немає, але й «застарілі» багато про що можуть сказати. У третьому кварталі 2009 року середньозважена відсоткова ставка за виданими в Євросоюзі корпоративними кредитами терміном один рік склала 3,6%. Найнижчі ставки на позики до 1 млн. євро - в Австрії: у вересні там можна було одержати кредит за середньою ставкою 2,34% річних. Не менш привабливими виглядають ставки в Люксембурзі, Фінляндії, Бельгії, Франції, де ставка складає близько 2,5%. Найдорожчі кредити для бізнесу на Кіпрі - 6,76%. У Нідерландах видають кредити на суму понад 1 млн. євро під 1,68% річних. Порівняльні ставки (менше 2%) за такими кредитами у вересні спостерігалися також у Бельгії, Фінляндії, Італії і Люксембурзі. Найдорожчі в єврозоні кредити (понад 5%) видають в Словенії і на Мальті.

Средньозважена процентна ставка за споживчими кредитами строком до 1 року складає в Євросоюзі 7,8% річних. Ставка за споживчими кредитами строком від 1 року до 5 років в ЄС в середньому складає 6,78% річних. У країнах єврозони найнижчі відсоткові ставки за споживчими кредитами у Фінляндії - 3,2% річних. Найвищі ставки (близько 11%) - в Іспанії і Італії.

Ставки за кредитами строком від 1 року до 5 років у вересні у Фінляндії - 4,8%, в Бельгії, Німеччині, Франції, Люксембурзі, Австрії - коливаються в інтервалі 5-7% річних. Відносно високі ставки у Словаччині (15%) і Португалії (12,8%).

Звичайно, нам такі ставки ще довго не світитимуть. До речі, не без допомоги народних обранців, про що свідчить черговий їх «конфуз». Заборонивши банкам підвищувати ставки за виданими кредитами, вони фактично дозволили фінустановам робити від початку недосяжно високими. Одне рятує – зараз не до кредитів, принаймні, більшості українців...

Оксана Павловська (УНІАН)