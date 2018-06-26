ВИСНОВКИ МІНІСТЕРСЬКОЇ ЗУСТРІЧІ УКРАЇНА-ЄС З ПИТАНЬ ЮСТИЦІЇ, СВОБОДИ ТА БЕЗПЕКИ (документ)

Восьма Міністерська зустріч між Україною та ЄС відбулась 9 червня 2010 року для обговорення шляхів подальшого зміцнення співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. УНІАН отримав у своє розпорядження документ, підписаний сторонами за підсумками зустрічі:

«Наголошуючи на тому, що співробітництво між Україною та ЄС на сьогодні є розвиненим та налагодженим, обидві сторони висловили свою рішучу налаштованість на подальше зміцнення партнерства у сфері юстиції, свободи та безпеки - партнерства, яке базується на таких спільних цінностях, як демократія, повага до прав та основоположних свобод людини, верховенства права. Оновлений План дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки та План-графік його імплементації і надалі слугуватимуть основою співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.

Сторона ЄС презентувала своє бачення щодо співробітництва з третіми країнами, включаючи Україну, зокрема, у рамках нещодавно прийнятої Стокгольмської програми1 - «Відкрита та безпечна Європа на благо та захист громадян».

Обидві сторони привітали прогрес безвізового діалогу Україна-ЄС, започаткованого у 2008 році з метою розробки необхідних умов для безвізового режиму поїздок громадян України до ЄС, як довгострокової перспективи. Відповідні експертні зустрічі, які відбулись у рамках усіх 4 тематичних блоків (безпека документів; нелегальна міграція, включаючи реадмісію; громадський порядок та безпека, зовнішні зносини) стали чудовою нагодою для сторін обговорити законодавству та адміністративну практику України, ЄС та його держав-членів у цих сферах. Наприкінці 2009 року ЄС був підготовлений експертний аналіз, який містив огляд ситуації в Україні по кожному блоку питань та деякі рекомендації щодо подальших кроків у рамках безвізового діалогу. Сторони схвалили рекомендацію Старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу щодо переходу на операційну фазу цього діалогу на базі відповідного Плану дій, який встановлюватиме перелік технічних умов, які має виконати Україна для можливого встановлення безвізового режиму. План дій повинен містити точки контролю у політичному контексті по кожному із чотирьох блоків питань, які охоплюються діалогом, та точки контролю ефективності його виконання, які будуть оцінюватись у дві фази. Планується, що цей документ буде підготовлений до наступного Саміту Україна-ЄС, який заплановано провести восени 2010 року.

Сторони відзначили успішну реалізацію Угод між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз та реадмісію осіб та виголосили бажання щодо конструктивних переговорів стосовно можливого внесення змін до Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз.

Сторони підкреслили, що ЄС та Україна мають спільні кордони, стикаються зі спільними проблемами у боротьбі проти організованої злочинності, включаючи боротьбу з торгівлею людьми, нелегальну міграцію та інші незаконні дії транскордонного характеру.

Україна поінформувала ЄС про прогрес у боротьбі із переліченими вище проблемами та надала статистичну та іншу інформацію стосовно співробітництва з державами-членами ЄС у боротьбі з організованою злочинністю.

Україна поінформувала сторону ЄС про останні законодавчі зміни у цій сфері, зокрема, про прийняття Закону України «Про захист персональних даних», прогресу у ратифікації Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних та Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Сторона ЄС зазначила, що ратифікація та повна імплементація цих міжнародних інструментів створить необхідні умови для подальшого співробітництва на операційному рівні з Європолом та Євроюстом. Створення незалежного національного органу, який відповідатиме за захист персональних даних є пріоритетним завданням.

Українська сторона поінформувала ЄС про стан справ щодо створення в Україні окремого органу, відповідального за всі питання, які стосуються міграції а притулку. Сторона ЄС заохотила Україну до прийняття відповідних законодавчих рамок у сфері управління міграцією та висловила свою готовність до надання Україні необхідної допомоги відповідно до встановлених процедур.

Сторона ЄС відзначила нещодавнє прийняття Україною нового законодавства у сфері протидії відмиванню коштів, спрямованого на впровадження принципів Конвенції Ради Європи про відмивання коштів, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму (Варшавська Конвенція). Українська сторона поінформувала про свої плани щодо імплементації цього законодавства.

Українська сторона поінформувала про прогрес у боротьбі проти корупції та реформи судової системи України. Сторона ЄС закликала до посилення зусиль щодо впровадження реформ в Україні та реалізації усіх необхідних для цього заходів. Відносно процесу реалізації судової реформи сторона ЄС підкреслила важливість врахування у новому законодавстві результатів експертизи Комісії Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанської Комісії).

Сторони також обговорили можливі шляхи подальшого співробітництва у цивільних справах.

Сторони також обговорили пріоритети подальшої спільної роботи відповідно до оновленого Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. З метою досягнення поставлених цілей сторони, між іншим, закликали одна одну до застосування існуючих фінансових інструментів, включаючи користування інструментом ТАІЕХ, TWINNING відповідно до встановлених пріоритетів співробітництва.

Сторони зазначили, що з нетерпінням чекають наступної Міністерстької зустрічі з питань юстиції, свободи та безпеки, яка відбудеться в Україні у червні 2010 року та дозволить обговорити прогрес у питаннях юстиції, свободи та безпеки та оновити пріоритети співробітництва у цій сфері.

1 - Стокгольмська програма, затверджена Радою ЄС у грудні 2009 року з метою створення рамкових умов для ЄС у питаннях громадянства, юстиції, безпеки, притулку, та імміграції на наступні 5 років.