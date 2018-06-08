ХТО І ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИМЕ УКРАЇНЦЯМ КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ

Серед прийнятих останнім часом українським парламентом законів, привертає увагу ухвалений в цілому 9 липня Закон № 2475 «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Згідно Закону на Комісію покладаються функції регулювання діяльності суб`єктів природних монополій, які надають послуги з централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення. Створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України (НКРКП) надає додаткової актуальності життєво важливим для більшості українців питанням щодо того, яке існує юридичне обґрунтування встановлення комунальних тарифів, як споживач може вплинути на тарифну політику і наскільки створення незалежного регулятора на ринку комунальних послуг сприятиме отриманню споживачами якісних комунальних послуг за економічно обгрунтованими цінами? Цю проблему прокоментував для “УНІАН-Право” доктор юридичних наук, професор, партнер Адвокатського об’єднання «АКТІО» Роман МАЙДАНИК.

Закон визначає порядок формування та встановлення тарифів на комунальні послуги для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках.Відповідно до ст. 10 Закону тарифи на комунальні послуги формуються суб`єктами природних монополій та суб`єктами господарювання на суміжних ринках відповідно до порядків (методик), встановлених Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України відповідно до цього Закону.

Тарифи на комунальні послуги суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих планованих витрат на їх виробництво з урахуванням планованого прибутку. Положення про встановлення тарифів з відхиленням від економічно обґрунтованого рівня затверджується Кабінетом Міністрів України. Встановлення тарифів на комунальні послуги, нижчих за розмір економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді.

Ухвалений парламент Закон покладає на Комісію функції регулювання діяльності суб`єктів природних монополій, які надають послуги з централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення. Законом передбачено, що НКРКП є колегіальним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Одним з основних завдань НКРКП є здійснення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках шляхом захисту прав споживачів товарів і послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості і в достатньому обсягу за економічно обгрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.

Також до завдань НКРКП відноситься формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії і суміжних ринків, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін; забезпечення самоокупності діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках; забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природних монополій; обмеження впливу суб`єктів природних монополій на державну політику і сприяння конкуренції на ринках, суміжних ринках, які перебувають у стані природної монополії, з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Зокрема НКРКП розробляє порядки (методики) формування тарифів на комунальні послуги для суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України; встановлює тарифів на комунальні послуги суб`єктам природних монополій та суб`єктам господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України. Крім цього, НКРКП уповноважена здійснювати в межах своїх повноважень контроль за якістю товарів, що виробляються суб`єктами природних монополій та су6`єктами господарювання на суміжних ринках, або послуг, що надаються такими суб`єктами; розробляти та затверджує правила користування тепловою енергією, правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені цими правилами; а також встановлювати порядок формування оплати за підключення до мереж суб`єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням. НКРКП також має право звертатися до суду з метою захисту інтересів держави, споживачів, суб`єктів природних монополій та суб`єктів господарювання на суміжних ринках з підстав, передбачених законодавством; давати в межах своїх повноважень суб`єктам природних монополій та суб`єктам господарювання на суміжних ринках обов`язкові для виконання приписи щодо усунення фактів порушення вимог нормативно-правових актів.

Представники Міністерства з питань житлово-комунального господарства, коментуючи ухвалення парламентом Закону, вважають, що створення Комісії є кроком до деполітизування тарифоутворення й оптимальним шляхом вирішення питань, пов’язаних з удосконаленням системи ціноутворення на ринку комунальних послуг, який зможе запобігти стрімкому підвищенню тарифів на відповідні комунальні послуги.

Водночас в пресі пролунали й критичні оцінки Закону щодо ефективності його ухвалення на даному етапі. Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що впровадження інституту регулятора на ринку комунальних послуг на сьогоднішньому етапі буде не зовсім ефективним через високу соціальну значущість послуг житлово-комунального господарства.

З таким підходом в цілому можна погодитися з оцінкою, оскільки з прийняття зазначеного Закону з’явився новий державний орган, який має досить вагомі важелі впливу на юридичне обґрунтування встановлення комунальних тарифів, який уповноважений захистити права споживачів в їх законних вимогах вплинути на тарифну політику. НКРКП має достатньо підстав стати незалежним регулятором на ринку комунальних послуг, який сприятиме отриманню споживачами якісних комунальних послуг за економічно обгрунтованими цінами.

Роман МАЙДАНИК спеціально для “УНІАН-Право”