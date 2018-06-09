Чому Партія регіонів хоче ліквідувати райради в Києві

Регіонали мають намір ліквідувати районні ради в місті Києва. Нагадаємо, що 31 жовтня мають відбутися вибори в місцеві ради, зокрема й до районних рад Києва. Мера Києва та Київраду кияни не обиратимуть, оскільки вони обрані на дострокових виборах і термін їхньої каденції не завершився. Аби обмежити вплив опозиції в столиці, нинішня влада, на переконання опозиціонерів, і прагне ліквідувати столичні райради.

Ситуацію коментують політики та експерти.

Іван Плачков, депутат Київради (Блок Кличка):

ЦЕ ЗАЙВІ ОРГАНИ, ВІД ЯКИХ БІЛЬШЕ ШКОДИ, НІЖ КОРИСТІ…

Райради – рудимент минулого. Вони не виконують тих функцій, які на них покладено. І об’єктивно не можуть їх виконувати, враховуючи структуру влади в столиці. Райради тут – зайвий орган, від них більше шкоди, ніж користі.

Я не почув від захисників інституту райрад, які важливі або кардинально значущі рішення для районів приймаються цими радами. Адже в них нема повноважень, а їхні бюджети не передбачають можливості забезпечувати прийняття серйозних рішень. За нинішньою структурою влади в Києві та державі вони не є доцільними.

Навколо цього рішення буде багато політичної кон’юнктури. Бо все, що робиться в столиці, розглядається під політичним кутом зору. Через призму виборів та конкуренції. Наша політична боротьба має такі форми, що навіть коли влада ухвалює якесь позитивне рішення, воно все одно викручується як негатив. Це найбільша вада нашої політичної системи.

Зважте, це моя особиста думка, ми ще не обговорювали цього питання на фракції.

Кажуть, що, мовляв, бідні пенсіонерки приходять до своїх районних депутатів жалілися на життя, просити відремонтувати кран, - ну, це абсолютно несерйозно. Вибачте, що може вирішити депутат райради? Послати сантехніка відкрутити кран? Але він навіть на сантехника не здатний вплинути. Якщо ж говорити про глобальніші проблеми, пов’язані з природними монополіями, то на розв’язання проблем, скажімо, з Київенерго, навіть мер не впливає. Київради як представницького органу цілком достатньо, це – європейський стандарт.

Анатолій Матвієнко, народний депутат України (НУ-НС):

ЛІКВІДАЦІЯ РАЙРАД Є НЕЗАКОННОЮ

Столична громада, за чинним законодавством та Конституцією, через відповідні органи самостійно вирішує свій адміністративно-територіальний поділ та склад. І якщо є ради, то вони можуть ліквідуватися за півроку до чергових виборів рішенням відповідної сесії. Тоді це є законним.

Тобто Київрада на своїй сесії може вирішувати питання територіально-адміністративного устрою, зокрема ліквідовувати та створювати райони, але не пізніш як за півроку до чергових виборів. Те, що діється зараз, є неконституційним і незаконним. Оскільки ця норма про терміни діє, а вибори відбудуться 31 жовтня.

Але так бажають «регіонали», їм не хочеться проводити вибори в Києві…

Щодо суті питання. Харків не має райрад, Львів теж не має. І нічого не трапилося. Бо райони міста з державними адміністраціями все одно існуватимуть. Вертикаль виконавчої влади буде більш жорстка, тому що все підпорядковуватиметься виконкомам, створеним Київською радою. І Київрада буде єдиним представницьким органом у Києві.

Якби я був мером, то підтримав би цю ідею. Слід тільки збалансувати розподіл повноважень та механізм взаємного контролю і взаємодії.

Борис Кушнірук, експерт:

РАДИ ПОТРІБНІ, АЛЕ З ШИРШИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ

З політичної точки зору ліквідація райрад виглядає абсолютно зрозумілою. Мета Партії регіонів прозора – не проводити вибори.

З точки ж зору громади, тут дискусійне питання. Воно пов’язане з тим, що райради є абсолютно безпорадними, у них немає інструменту для роботи. Їх настільки обмежили в можливостях впливати на ті чи інші проблеми, що питання – навіщо такі ради потрібні, - звучить доречно. Коло запитань, які вирішують ради, настільки вузьке, що їхня доцільність викликає сумніви.

Я вважав би за потрібне залишити ради, але збільшити коло питань, за які вони відповідають. На сьогодні вони нічого не вирішують, ні за що не відповідають.

Віктор Пилипишин, голова Шевченківської районної адміністрації Києва:

ВОНИ НИЩИЛИ КИЇВ, ТЕПЕР ЗНИЩУЮТЬ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Мер міста Києва Черновецький та Київрада, які знищували місто Київ, його майно, землю, фінанси протягом п’яти років, сьогодні хочуть прийняти рішення про ліквідацію самоврядування в Києві. Але райради не просто ради, це ті, хто здійснює представницьку функцію. Чи має моральне право така Київрада на чолі з таким мером приймати доленосні рішення щодо міста Києва?

Думаю, Київрада має звернутися до Верховної Ради з заявою, про те, що вона саморозпускається, і проханням призначити на 31 жовтня вибори мера Києва та міської ради.

Що стосується самих райрад, то очевидно, що вони не виконували свої функції. Але це проблема законодавства та політичних партій, які спочатку таке законодавство створили, а потім делегували в райради таких представників, які більше були солдатами партій та вирішували особисті питання, а не проблеми територій.

Проте це не підстава для того, щоб ліквідовувати районні ради. Якщо подивитися на рейтинг парламенту, то за аналогією з райрадами його давно слід ліквідувати.