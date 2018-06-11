КНЯЖИЦЬКИЙ: ЦЕЙ ДЕНЬ Я РОЗЦІНЮЮ ЯК ДЕНЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ ЦЕНЗУРИ В УКРАЇНІ

Суд як державний орган незаконно заборонив нам поширювати інформацію... Вони навмисне чекали того дня, коли президент буде в Європі. Думаю, це провокація проти нашої країни...

Київський апеляційний адміністративний суд після трьох днів засідання підтвердив незаконність рішення Нацради про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”. Чому так довго тягнувся суд, якими будуть подальші кроки каналів-відповідачів, як реагує світова спільнота? З цими запитаннями ми звернулися до генерального директора ТВі Миколи Княжицького

Пане Миколо, якою була ваше перша реакція на рішення суду?

Я його очікував. Бо розумію, що зараз я живу в неправовій країні. У мене була реакція однозначна. Цей день розцінюю як день запровадження офіційної цензури в Україні. Оскільки згідно з законодавством про інформацію цензура є незаконною забороною з боку державних органів поширювати інформацію. У даному випадку суд як державний орган незаконно нам заборонив поширювати інформацію, причому поширювати інформацію не лише на тих частотах, які ми отримали протягом останнього конкурсу Нацради, а й на тих, які отримали раніше, завдяки чому дістали статус регіонального каналу.

Права позивача взагалі не були порушені в останньому конкурсі.

Представник Нацради не мав довіреності й не мав права представляти цей орган. Документи, які вони надавали, були невідомо звідки взяті. Була ціла низка таких рішень, котрі інакше як “беспредельными” назвати не можна. Це правовий цинізм. Варварська цензура.

Чому так довго затягували суд? З четверга перенесли на п’ятницю, з п’ятниці на понеділок...

Думаю, вони навмисне чекали того дня, коли наш президент буде в Європі. Для того, щоб показати Заходу, що Україна в Європі не буде. Думаю, це взагалі провокація проти нашої країни.

Після зустрічі з заступником глави Адміністрації президента Ганною Герман чи не було у вас сподівань, що рішення ухвалять на вашу користь?

У мене було сподівання, що рішення буде законним. Сьогоднішнє рішення не те що не нашу користь, воно є незаконним.

Як поводилися представники позивача на засіданні?

Я б не хотів оцінювати те, як поводилися наймані люди. Це ж не від них щось залежало. Не вони суддів призначають, а члени Вищої ради юстиції.

Але одна цікава деталь. Кореспондент телеканалу (що з боку позивача) ще до того, як було винесено рішення, підійшов до мене й запитав: “А ви будете подавати касаційну скаргу, якщо у вас відберуть частоти?”

Ви тримаєте зв’язок зі світовою спільнотою? Чи є вже якась реакція з Заходу на це рішення?

Зв’язок тримаємо. До мене вже телефонували з представництва Європейської комісії в Україні. Вони кажуть, що готують офіційну ноту до Брюсселя.

Ви вважаєте це згортанням свободи слова чи все ж таки відстоюванням бізнес-інтересів?

У даному випадку бізнес-інтереси державного чиновника (Валерія Хорошковського. – Авт.) мати монополію на інформацію безпосередньо пов’язані з намірами обмежити свободу слова.

Які варіанти розвитку подій? Нацрада проводитиме новий конкурс на частоти?

Я навіть не хочу про це говорити. Можу сказати, що ми боротимемося за правду й за демократію в усій країні. А що відбуватиметься навколо, я не знаю.

Яким чином будете боротися?

Обов’язково подаватимемо касаційну скаргу. Боротимемося як юридичним шляхом, так і роз’ясненням нашої громадянської позиції.

Поки судовий процес триватиме, що буде з каналом, ви працюватимете у звичайному режимі?

Якщо не буде іншого судового рішення, ми вимкнемо ефірні приймачі, працюватимемо в кабелі з нашими партнерами, з якими працювали раніше.

Розмовляла Анна Ященко