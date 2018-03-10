NASA протестувало нового робота, який відправиться на Марс (відео)

Для проведення випробувань вчені обладнали спеціальну лабораторію, яка імітує марсіанські умови, включаючи ґрунт і світло.

Співробітники космічного агентства NASA в Лабораторії реактивного руху протестували нового робота, якому дали назву InSight («Інтуіція»).

Цей механічний агрегат схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті, передає Naked Science.

Це перший апарат, який вивчить глибинні шари марсіанського ґрунту, тому замість коліс у нього міцний каркас, що дозволяє йому встояти практично на будь-якій поверхні.

Читайте такожПротягом найближчих 20 років: астронавт розповів, коли люди досягнуть Марса

Для проведення випробувань вчені обладнали спеціальну лабораторію, яка імітує марсіанські умови, включаючи ґрунт і світло. Вогні, розставлені по всій лабораторії, калібрують камери робота, щоб ті згодом адаптувалися до сонячного світла, який потрапляє в атмосферу Марса.

Оскільки InSight не зможе пересуватися після приземлення, інженери відпрацьовують різні сценарії посадки. Робоче середовище постійно змінюється, імітуючи піднесення і западини з нахилом 15 градусів. В таких умовах апарат тестує три інструменти: гіперчутливий сейсмометр, екран, який його захищає, і датчик теплового потоку. Повна назва всієї установки - Науковий Експеримент по Структурі Надр (SEIS).

Працівники лабораторії виклали відео, в якому детально розповіли про свої експерименти. Вони відзначили, що, на відміну від фантастичних фільмів, реальні роботи рухаються дуже повільно, тому їх робота вимагає багато терпіння і зосередженості, щоб врахувати всі деталі. Особливо вони пишаються рухомим краном, завдяки якому InSight зможе досліджувати глибини марсіанського ґрунту.

Відео: NASA Jet Propulsion Laboratory

Результати цих досліджень, на думку вчених, підстьобнуть вивчення Червоної планети і дадуть нам більш докладне уявлення про склад її мантії та ядра. Відправка робота запланована на травень, а його прибуття до пункту призначення - на листопад 2018 року.