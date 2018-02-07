Після запуску Falcon Heavy Маск займеться ракетою з місткістю до ста осіб для польотів на Марс

Маск заявив, що після успіху з Falcon Heavy, він сфокусується на роботі над Big Fucking Rocket для польотів на Марс.

Після успішного запуску ракети Falcon Heavy, компанія Space X сфокусується на BFR (Big Fucking Rocket) для польотів на Марс. Це буде найбільш потужна ракета в історії і повністю багаторазова.

Читайте такожІсторичний запуск ракети-носія Falcon Heavy (фотогалерея)Про це заявив глава компанії SpaceX Ілон Маск на прес-конференції, повідомляє SpaceNews. За його словами, роботи над BFR йдуть у випереджаючому темпі. З цієї причини SpaceX не планує сертифікувати Falcon Heavy для пілотованих запусків.

Крім цього, бізнесмен підтвердив, що SpaceX здатна оперативно збирати стільки ракет Falcon Heavy, скільки буде потрібно замовникам, а їхня вартість буде порівняна з ціною Falcon 9.

У вересні 2017 року Ілон Маск представив проект транспортної системи BFR. Вона включає в себе багаторазові надважку ракету і пілотований корабель, що вміщає близько ста осіб. Універсальна система призначена для навколоземних польотів, зокрема, до МКС, запусків супутників та інших космічних апаратів, а також місій на Місяць і Марс.

В кінцевому підсумку BFR повинна замінити всі існуючі і створювані ракети й кораблі SpaceX.