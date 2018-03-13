Проект Agrohub, який працює з МХП Юрія Косюка, не планує брати участь в розподілі держдотацій

Зараз розподіл держдотацій в агросекторі розподіляється в ручному режимі і порядки прописані таким чином, що найбільші агрохолдниги забирають більшу частину коштів.

Проект Agrohub, який працює з Миронівським хлібопродуктом (МХП) Юрія Косюка, допомагає впроваджувати інноваційні технології в аграрну галузь України, не має наміру співпрацювати з урядом щодо вдосконалення розподілу державних дотацій в аграрний сектор.

Однак компанія планує активну роботу з великими і середніми агрокорпораціями.

Про це повідомила засновник і керівник проекту Agrohub Юлія Порошенко в ході круглого столу в Києві.

«Я і Agrohub прийняли для себе стратегію, що ми не працюємо з державою, ми не працюємо з державними дотаціями, державним фондуванням. Ми працюємо на стороні бізнесу - з великими і середніми корпораціями. Наші зусилля спрямовані на те, щоб допомогти їм стати більш ефективними і продуктивними. Тому спільних проектів з державою ми не плануємо», - відповіла Порошенко, відповідаючи на питання УНІАН про те, чи збирається Agrohub співпрацювати з урядом для автоматизації і встановлення справедливості у розподілі державних дотацій.

Що ж стосується співпраці проекту Agrohub з бізнесом, то Юлія Порошенко зазначила спільну роботу з агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (МХП), компанією "Мрія" і "Агрикон".

Керівник проекту Agrohub також звернула увагу на той факт, що відсоток проникнення технологій в аграрному секторі України поки залишається ще дуже низьким – близько 10% в порівнянні з світовими лідерами. У зв'язку з чим Порошенко висловила надію, що великі агрокомпанії почнуть приділяти більше уваги новітнім технологіям.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд грн. З цієї суми 4 млрд передбачені на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Група компаній «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером по одержання з бюджету аграрних дотацій. Згідно з даними ГФС, тільки за підсумками трьох кварталів 2017 року «Миронівський хлібопродукт» отримав 1,25 млрд грн держпідтримки.

Восени 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді і реагуючи на критику з боку народних депутатів з приводу дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи агрохолдинг МХП, пообіцяв змінити механізм розподілу дотації аграріям. Однак поки механізм розподілу дотацій залишається незмінним.

Згідно з бюджетом на 2018 рік, програма на підтримку тваринництва з обсягом фінансування 4 млрд грн припускає 30%-ву виплату компенсації вартості будівництва нових комплексів, розмір якої - до 500 млн грн на один об'єкт. Агрохолдинг МХП в березні 2018 року повідомив УНІАН, що введе в експлуатацію в поточному році 2 комплекси.

За словами позафракційного народного депутата, члена Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Сергія Лабазюка, більшу частину державних дотацій на підтримку аграрного сектора України на 2018 рік знову отримають найбільші агрокомплекси, а малий і середній бізнес залишиться осторонь.

Довідка. На початку 2017 року на ресурсі Українського інституту інтелектуальної власності (Укрпатент) з'явилася інформація, що Юлія Порошенко (дружина Олексія Порошенка, народного депутата, сина президента України) зареєструвала торговельний знак Agrohub.