МХП Юрія Косюка та інші найбільші агрохолдинги знову отримають більшість дотацій – експерти

За даними ДФС, в 2017 році лідером по отриманню держдотацій був «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка.

Більшу частину державних дотацій на підтримку аграрного сектора України на 2018 рік знову отримають найбільші агрокомплекси, серед яких і Миронівський хлібопродукт (МХП) Юрія Косюка, а малий і середній бізнес залишиться осторонь.

Про це УНІАН повідомив позафракційний народний депутат, член Комітету ВР з питань аграрної політики та земельних відносин Сергій Лабазюк.

«На 2018 рік ми знову бачимо, що немаленька сума закладається на підтримку аграріїв - близько 4 млрд на програми тваринництва. Однак, механізми розподілу дотацій прописані таким чином, що торішня ситуація найімовірніше повториться», - сказав Лабазюк, уточнивши, що в минулому році малі та середні підприємства не отримали взагалі ні копійки підтримки, а дотації були розподілені в основному серед найбільших холдингів країни. Особливо у виграші опинилися найбільші виробники курятини.

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«Два великих підприємства за підсумком 2017 року з'їли практично всі ці гроші», - зазначив депутат.За словами Лабазюка, агропромисловий комплекс України протягом вже двох років втрачає значну суму коштів через скасування урядом спецрежиму з ПДВ і тоді аграріям обіцяли компенсувати втрати у вигляді різних дотацій і програм, однак нічого не зроблено.

За даними депутата, уряд відмовляється внести зміни у порядок розподілу дотацій, чим тільки задовольняє потреби великих агрохолдингів. Однак у результаті від проведення такої політики програє вся країна, оскільки неотримання дотацій малим і середнім бізнесом в сільському господарстві призведе до значного скорочення поголів'я у тваринництві.

Керівник компанії «Робимакс-Агро" (Хмельницька обл.) Алім Міщук на прес-конференції в УНІАН заявив про абсолютно збиткову і неефективну політику розподілу дотацій серед аграріїв, оскільки уряд воліє підтримувати лише тих, хто і так багатий.

«Для чого нам програми, якими ми не можемо скористатися, навіщо нам програми, завдяки яким Косюк (Юрій Косюк є головою правління одного з найбільших агрохолдингів в Україні «Миронівський хлібопродукт» - УНІАН) бере гроші, а ми - дрібні та середні фермери, до них дістатися не можемо? У цьому випадку ми готові відмовитися від таких дотацій», - заявив Міщук.

Заступник голови Всеукраїнського аграрного ради (ВАС) Михайло Соколов пояснив УНІАН, що відповідно до затвердженого Кабміном порядку розподілу дотацій в агросекторі, левова частка дотацій йде на компенсацію тіла кредиту, відсотків по ньому і компенсацію витрат на будівництво вже по суті нових побудованих комплексів.

Враховуючи, що великі холдинги мають кошти і можливість брати кредити на будівництво нових комплексів, тому, за словами Соколова, вони і в основному отримують дотації з бюджету.

«Щоб відповісти на питання, хто найбільше отримає дотацій в 2018 році, потрібно звернути увагу на те, у кого є проекти комплексів, а у кого вже є майже готовий комплекс, який залишилося ввести лише в експлуатацію», - зазначив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

«Згідно з бюджетом на 2018 рік, та програма, на яку виділено найбільше грошей (програма на підтримку тваринництва з обсягом фінансування 4 млрд грн – УНІАН) передбачає 30%-ву виплату компенсації вартості будівництва нових комплексів, розмір якої - до 500 млн грн на один об'єкт. Підкреслюю, один об'єкт. Просто хтось зараз має у себе в кишені 1-2 комплекси і знову забере мільярди собі, а решта залишаться не при справах», - уточнив Соколов.

За його словами, існуюча нині програма дотацій недоцільна і ніякого стимулюючого ефекту для галузі не впливає, оскільки виплата компенсації передбачається за вже побудовані об'єкти, рішення щодо будівництва яких приймалися раніше. Нових об'єктів від виділення компенсації, за його словами, не з'явиться точно.

«Ніякого сенсу в цих програмах підтримки немає, крім того, щоб комусь зробити приємно. Ми вважаємо, що це просто роздача грошей тим, хто «виграв у лотерею» або ж тим, хто брав участь у прописуванні умов для власного виграшу», - сказав Соколов.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 млрд. грн. З цієї суми 4 млрд передбачені на підтримку тваринництва, а решта коштів – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Група компаній «Миронівський хлібопродукт» Юрія Косюка вже кілька років є абсолютним лідером за отримання з бюджету аграрних дотацій. Згідно з даними ГФС, тільки за підсумками трьох кварталів 2017 року «Миронівський хлібопродукт» отримав 1,25 млрд грн держпідтримки.

Восени 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман, виступаючи у Верховній Раді і реагуючи на критику з боку народних депутатів, з приводу дотування з бюджету в основному великих агрохолдингів, включаючи МХП, пообіцяв обіцяв змінити механізм розподілу дотацію аграріям. Однак поки механізм розподілу дотацій залишається незмінним.

У березні 2017 року «Миронівський хлібопродукт» анонсував будівництво біогазового комплексу в рамках запланованого розширення Вінницького птахокомплексу.

У грудні на ці Європейський банк реконструкції і розвитку надав МХП кредит у розмірі 25 млн євро.