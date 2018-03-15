Facebook і WhatsApp оштрафовані в Іспанії за порушення закону про захист даних

Іспанське агентство з захисту даних (AEPD) оштрафувало Facebook і WhatsApp за порушення закону про захист даних.

Штраф для кожної компанії складає 300 тис. євро. WhatsApp буде оштрафований за передачу даних Facebook без отримання згоди користувачів соцмережі за обробку цих даних.

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У AEPD вважають, що подібна передача відомостей не відповідає іспанським та європейським нормам захисту даних.

AEPD вже штрафувало Facebook на 1,2 млн євро через порушення органічного закону про охорону даних в 2017 році. Тоді агентству не сподобалося, що Facebook отримує відомості про ідеології, релігійні переконання, особисті переваги або переміщення без чіткого інформування про використання цих відомостей.

Також Facebook був оштрафований Єврокомісією на 110 млн євро за те, що повідомив неправдиву інформацію під час злиття Facebook і WhatsApp. Соціальна мережа стверджувала, що зв'язати акаунти в соцмережі і месенджері неможливо, але пізніше це зробила.