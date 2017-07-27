Добова аудиторія WhatsApp досягла мільярда людей

Щодня користувачі WhatsApp відправляють 55 млрд повідомлень і 4,5 млрд фотографій.

Популярний сервіс обміну повідомленнями WhatsApp відзвітував про кількість користувачів. У заяві компанії повідомляється, що щоденна аудиторія месенджера досягла мільярда людей, щомісячна - 1,3 млрд людей, передає kommersant.ru. Крім того, щодня користувачі WhatsApp відправляють 55 млрд повідомлень, 4,5 млрд фотографій і мільярд відеороликів. Читайте такожWhatsApp і Twitter опинилися серед гірших у сфері захисту даних від владиЗапуск WhatsApp відбувся у 2009 році. В лютому 2014 року компанія Facebook придбала месенджер за $19 млрд. У травні цього року Єврокомісія оштрафувала соцмережу за надання регуляторам невірної інформації перед покупкою WhatsApp. Сума штрафу склала €110 млн. В даний час програма підтримує 60 мов.

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