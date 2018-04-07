Штучний інтелект може стати "безсмертним диктатором" - Маск

Штучний інтелект, створений авторитарними урядами, може стати постійним джерелом пригноблення.

Засновник SpaceX і Tesla мільярдер Ілон Маск побоюється, що штучний інтелект створить "безсмертного диктатора, якого ніколи не позбутися".

Про це він заявив в документальному фільмі Кріса Пейна "Чи довіряєш ти цьому комп'ютеру", пише Mashable.

Читайте такожШтучний інтелект перевершив людей у здатності до кооперації

Маск допускає можливість, що штучний інтелект, створений авторитарними урядами, зможе пережити окремих лідерів чи партії, і стати постійним джерелом пригноблення.

За словами Маска, історія вже знала диктаторів, наприклад, Муссоліні і Гітлера, але, на відміну від штучного інтелекту, вони були смертними.

"Це дуже важливе питання. Це вплине на наше життя таким чином, що ми зараз не можемо собі уявити", - сказав Маск на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі.

Як пише Mashable, раніше в 2017 році бізнесмен заявляв, що штучний інтелект може почати третю світову війну. Пізніше він назвав цю технологію найстрашнішою небезпекою для людства.

Нагадаємо, влітку минулого року глава Facebook Марк Цукерберг назвав "безвідповідальною" позицію засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска щодо загроз, які несе людству розвиток штучного інтелекту. "Штучний інтелект зробить в майбутньому наше життя кращим, а пророкувати кінець світу дуже безвідповідально", - заявив творець Facebook.