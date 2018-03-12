Маск запропонував план порятунку на випадок Третьої світової війни

Бізнесмен розповів про основні загрози для людства і чому колонізація Марса врятує наш вид.

11 березня Ілон Маск несподівано з'явився на фестивалі South by Southwest, який проходить зараз у місті Остін, штат Техас, США. Він представив фільм, який зняли творці "Світу Дикого заходу" про запуск Falcon Heavy. Разом з тим він розповів про перспективи людства в разі Третьої світової війни.

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"Якщо почнеться Третя світова війна, ми повинні зберегти частину людей для того, щоб швидше пережити темні часи й відродити цивілізацію. Необхідно якомога швидше заснувати самодостатню колонію на Марсі, оскільки вона далеко від Землі й шансів на виживання у неї [в разі війни] набагато більше", - передає слова Маска Naked Science.

Підприємець також наголосив, що Марс не стане "рятівною шлюпкою для багатіїв". Він вважає, що колонізація Червоної планети буде схожа на експедицію Ернеста Шеклтона, яку провели на початку минулого століття для досягнення Південного полюса.

І звернення, на його думку, буде таким же: "Важко, дуже небезпечно, велика ймовірність, що ви помрете, але ті, хто виживе, будуть у захваті".

Маск також попередив глядачів про загрозу, яка, на його погляд, страшніша від Третьої світової війни, – це штучний інтелект. Він здивувався, чому ніхто не намагається контролювати розробки в цій сфері.

Раніше глава компанії SpaceX Ілон Маск анонсував перше випробування нового космічного корабля для польоту на Марс у першій половині 2019 року.