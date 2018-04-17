SpaceX перенесла запуск супутника для пошуку землеподібних планет

Скасування пов'язане з проведенням додаткового аналізу системи управління рухом і навігацією.

Компанія SpaceX, яка спеціалізується на комерційних космічних польотах, перенесла запуск супутника TESS на 18 квітня.

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"Скасування сьогодні для проведення додаткового аналізу системи управління рухом і навігацією, команди зараз працюють над запланованим запуском TESS у середу, 18 квітня",- повідомляє компанія в "Твіттері". Запуск буде здійснюватися з мису Канаверал на ракеті-носії Falcon 9.

Апарат TESS був розроблений NASA для «полювання за планетами». У його завдання входить дослідження 200 тис. зірок з метою пошуку біля них планет, у тому числі, земного типу. Рухаючись по високоеліптичній орбіті, він буде «сканувати» космос близько двох років, передаючи інформацію раз на 13 днів під час максимального зближення з Землею. Основним методом роботи приладу є фіксування періодичних затемнень перед зірками, яке свідчить про проходження перед ними інших об'єктів. У NASA зазначають, що телескоп може покривати практично весь видимий космос, і підкреслюють, що площа покриття телескопа у TESS в 35 разів більша, ніж у «Кепплера».

Зараз науці відомо про 11 планет земного типу, розташованих на відстані не більше 50 світлових років від Землі. Найближчою планетою, придатною для життя, вважається планета Росс 128 b в сузір'ї Діви, розташована в 11 світлових роках від Сонця. За даними вчених, розмір планети, її орбіта вік і відстань від материнської зірки, дозволяють говорити про можливу схожість її атмосфери з земною.